Realme chystá vychytávku, kterou majitelé iPhonů už roky používají

Smartphony OnePlus mají celou řadu předností, se kterými si získaly srdce fanoušků po celém světě. Jednu z nejoblíbenějších funkcí si ale vypůjčily od Applu, konkrétně fyzický přepínač profilů. Ačkoli se to může zdát jako drobnost, celá řada uživatelů nedá na rychlou možnost ztlumení telefonu dopustit. Nyní se zdá, že se od OnePlus, respektive od Applu, inspiruje další výrobce.

Tím by mělo být Realme, alespoň podle leakera Yogeshe Brara, který se s touto zprávou svěřil serveru MySmartPrice. Brar doslova uvedl, že Realme „testuje zařízení s fyzickým přepínačem profilů.“ Podle dostupných informací by se mělo jednat o telefon spadající do střední třídy, který údajně spatří světlo světa někdy v dubnu letošního roku. Na více informací si bohužel budeme ještě muset počkat.

Fyzický přepínač profilů je u chytrých telefonů raritou

Realme v současné době pracuje na telefonech z řady 9, které doplní nejvybavenější Realme 9 Pro+. Telefony Realme 9 5G a Realme 9 5G SE mají být oznámeny 10. března a měly by disponovat čipsetem Qualcomm Snapdragon 778G, respektive MediaTekem Dimensity 810. Jeden z modelů bude taktéž disponovat LCD displejem se 144Hz obnovovací frekvencí. Na model s fyzickým přepínačem profilů si nicméně budeme muset počkat.