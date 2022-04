Realme 9 přichází. Slušnou výbavu kazí chybějící podpora 5G

Značka Realme přistoupila k představování modelové řady Realme 9 poněkud netradičně. Zatímco v obchodech již nějakou dobu seženete smartphony Realme 9i, 9 Pro a 9 Pro+, klasický řadový model Realme 9 byl odhalen teprve dnes. Jeho premiéra se odehrála v Indii, kde se také začne prodávat jako první.

Realme 9: čtečka otisků prstů s měřením tepu

Představená novinka se láká na zajímavý vzhled zadní strany. Přestože jsou záda pravděpodobně vyrobena z plastu, výrobce hovoří o holografickém designu, který na první pohled vypadá jako vlnící se kus látky. Tato úprava je aplikovaná pouze na bílou a žlutou variantu, černá verze má konzervativnější jednolitou plochu s matnou úpravou. Realme 9 je na dnešní dobu nezvykle lehký telefon, váží pouze 178 gramů a v pase má 7,9 mm.

Přední stranu telefonu vyplňuje 6,4″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz (dotyková vrstva snímá ve frekvenci 360 Hz). Zobrazovač je chráněn sklem Gorilla Glass 5 a narušuje jej výřez pro 16Mpx selfie kamerku. Do displeje je integrovaná i čtečka otisků prstů, která umí poměrně nezvykle měřit i srdeční tep.

Fotoaparát umístěný do levého horního rohu zad je tvořen čtyřmi kamerkami. Hlavní oslní rozlišením 108 megapixelů a světelností f/1.76. Díky technologii NonaPixel Plus má být schopný zachytit až o 123 procent víc světla než jeho předchůdce, díky vysokému rozlišení jej také lze využít k pořizování přiblížených snímků. Dalšími do party jsou 8Mpx „širokáč“ a dvojice 2Mpx kamer pro makro a monochromatické snímky.

Vystačíte si bez 5G?

Realme 9 pohání 6nm čipset Qualcomm Snapdragon 680, který bohužel postrádá 5G konektivitu, vystačit si tak musíte s LTE, Wi-Fi nebo Bluetooth. Lépe je na tom telefon s portovou výbavou, neboť kromě USB-C zde najdete i tradiční port na sluchátka. Nechybí dokonce ani čtečka paměťových karet, kterou lze díky širokému šuplíku doplnit i dvěma SIM kartami. Akumulátor v těle telefonu má kapacitu 5 000 mAh a lze jej dobíjet rychlostí až 33 Wattů. Operačním systémem je Android 12 s nadstavbou RealmeUI 3.0.

Cena a dostupnost

Realme 9 se začne prodávat příští týden v Indii. Za variantu 6/128 GB místní občané zaplatí 17 999 INR, což je v přepočtu asi 6 500 korun s daní. Varianta 8/128 GB pak přijde na 18 999 INR, tedy asi 6 800 korun s daní. O dostupnosti na našem trhu zatím nemáme žádné informace.