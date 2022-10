Razer Edge je výkonná kapesní konzole s Androidem a podporou sítí 5G

Společnost Razer zúročila zkušenosti z vývoje herních telefonů a na jejich základě vyvinula herní konzoli do kapsy nazvanou Razer Edge. Novinka byla představena v tomto týdnu na akci RazerCon 2022, ale na trh dorazí až začátkem příštího roku.

Razer Edge | Ultimate Android Gaming Handheld

Watch this video on YouTube

Razer Edge se skládá ze dvou částí: malého tabletu a připojitelných postranních ovladačů. Jedná se tedy o podobný koncept, jaký nabízí Nintendo Switch, byť v případě Razeru nejsou boční ovladače samostatné – tvoří součást jednoho skládacího gamepadu Razer Kishi V2 Pro. Hrát lze pochopitelně i bez něj, avšak ochudíte se o precizní ovládání pomocí 2 přesných analogových kloboučků, 10 tlačítek (2 jsou programovatelná), D-Padu a 2 triggerů. Na ovladači se rovněž nachází USB-C a port na sluchátka.

Ovladač váží 137 gramů, tablet s rozměry 260 × 85 × 11 mm pak na váze ukáže 264 gramů, takže celek má dohromady 401 gramů. Předek vyplňuje dotykový AMOLED displej s úhlopříčkou 6,8″, rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz. Kromě něj najdeme vpředu i 5Mpx webkameru, přičemž vzadu se žádný fotoaparát nenachází.

Srdcem konzole je aktivně chlazený Snapdragon G3x Gen 1, který je určený právě pro malé herní konzole. Razer si schopnosti tohoto čipsetu vyzkoušel na vývojářském kitu, který pro Qualcomm vyráběl v loňském roce. Nelze se tak divit, že na něm postavil i vlastní řešení. Kromě vysokého herního výkonu tento čip disponuje rychlou bezdrátovou konektivitou Wi-6E, Bluetooth 5.2 a 5G (volitelně). Razer Edge tak bude vhodný jak na lokální hraní, tak i na streamování her z Xbox Cloud Gaming a Nvidia GeForce Now.

Razer Edge bude v prodeji v jedné paměťové verzi s 8 GB RAM typu LPDDR5 a 128GB úložištěm UFS 3.1 s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou až do kapacity 2 TB. Akumulátor má kapacitu 5 000 mAh, o rychlosti dobíjení se výrobce nezmiňuje. Vyzdvihuje však výkonné stereo reproduktory s certifikací THX Spatial Audio. Operačním systémem je Android 12.

Razer Edge půjde do prodeje ve třech verzích: Wi-Fi, Founders Edition a 5G, přičemž u všech najdete přibalený ovladač Kishi V2 Pro. Cena startuje na 400 USD (asi 12 tisíc korun) za základní model, který by měl do USA dorazit v lednu příštího roku. Na 5G variantu se bude čekat o něco déle. O dostupnosti na evropském trhu nemáme zatím žádné informace.