Řada Samsung Galaxy Note končí, tvrdí uznávaný informátor

Nedávno představený smartphone Galaxy S21 Ultra je vůbec prvním smartphonem od Samsungu, který podporuje stylus S Pen a zároveň nemá v názvu slovíčko Note. Od vedení Samsungu víme, že takových telefonů bude v letošním roce představeno více, což opět rozvířilo letité spekulace o tom, že řada Galaxy Note má své dny definitivně sečtené. A možná opravdu má.

Dosud se předpokládalo, že Samsung v létě ještě nějaký Note představí, a zároveň vybaví podporou stylusu další generaci ohebného smartphonu Galaxy Fold. Uznávaný informátor Ice Universe nicméně před pár hodinami přispěchal s informací, že řada Galaxy Note byla/bude ukončena.

Ice Universe má vybudované velmi slušné renomé a obvykle nepouští do éteru neověřené informace, většina jeho leaků se skutečně vyplnila. Předpokládáme, že v Samsungu skutečně další Galaxy Note plánovali, avšak na poslední chvíli se rozhodli, že vývoj zastaví a budou se soustředit na jiné modely. To ostatně tvrdí i informátor MauriQHD, který o ukončení řady Galaxy Note informoval už před dvěma týdny.

