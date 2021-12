Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: nejvýkonnější mobilní čipset současnosti představen

Včera byla na Havaji odstartována výroční konference společnosti Qualcomm, přičemž její úvodní keynote přinesla oznámení očekávané novinky – vlajkového čipsetu pro nejvýkonnější smartphony příštího roku. Potvrdily se předchozí spekulace o tom, že Qualcomm sáhne k novému formátu označování, takže namísto pokračujícího označení Snapdragon 898 se nový čipset jmenuje Snapdragon 8 Gen1. Jedná se o stejné schéma, jaké Qualcomm používá u svých počítačových procesorů, dá se tedy předpokládat, že k němu sáhne i u nižších řad čipsetů.

Nově představený čipset představuje to nejlepší, co lze aktuálně v mobilním světě vymyslet. Qualcomm sáhl nejen po modernějším 4nm výrobním procesu, ale také použil nejnovější návrhy procesorových a grafických jader, která letos v květnu představila společnost ARM Holdings. Díky tomu se můžeme těšit na posílení výkonu i celkové efektivity.

Začněme procesorovou jednotkou. Její konfigurace je podobná jako u Snapdragonu 898, máme zde:

Všechna jádra jsou postavená na nové architektuře ARMv9, která je čistě 64bitová; nový Snapdragon tak již nebude podporovat 32bitové procesy. Qualcomm slibuje, že oproti minulé generaci narostl procesorový výkon o 20 procent, zatímco spotřeba klesla o 30 procent.

Co se grafického výkonu týče, tak ten díky nové grafice Adreno (číselné označení zatím neznáme) narostl o 30 procent, zatímco spotřeba klesla o 25 procent. Qualcomm přinesl několik nových funkcí v rámci balíčku Elite Gaming, které ocení zejména hráči mobilních her. Díky Adreno Frame Motion Engine je možné vykreslovat hry s dvojnásobnou snímkovací frekvencí za využití stejného množství energie. Pokud si uživatel vybere zachování původní snímkovací frekvence, může snížit spotřebu grafické jednotky na polovinu.

Grafický čip má také nabídnout vysokou úroveň renderování, která má vypadat jako na počítači. Těšit se můžeme lépe vykreslené světelné efekty, variabilní stínování apod. Čip také nativně podporuje Unreal Engine 5. Qualcomm uzavřel partnerství s největšími herními studii, které mají nové grafické schopnosti nového Snapdragonu vytěžit na maximum.

Pochopitelně se nezapomnělo ani na umělou inteligenci, která díky 7. generaci AI Engine umí pracovat až 4krát rychleji. Telefony se Snapdragonem 8 Gen 1 tak lépe porozumí mluvenému slovu a díky hlasové analýze Sonde Health zvládnou monitorovat nejen celkovou pohodu uživatele, ale také počáteční zdravotní a duševní potíže, např. astma, deprese a dokonce i COVID-19.

Umělá inteligence také bude promlouvat do počítačového zpracování fotografií, a to mimo jiné i díky režimu Leitz Look od společnosti Leica. Qualcomm do čipsetu nasadil zbrusu nový 18bitový obrazový procesor Snapdragon Sight, která má zpracovat až 4 096× více obrazových dat než jeho 14bitoví předchůdci. Qualcomm slibuje záznam až 8K HDR videa s 30 fps, popř. slow motion v HD rozlišení při 960 fps. Video lze natáčet i s přirozeně vypadajícím bokeh efektem.

Telefony se Snapdragonem 8 Gen 1 mohou mít až 200Mpx fotoaparáty a budou pořizovat lepší snímky pořízené za slabého osvětlení. O to se postará speciální režim Mega Low Light, při kterém snímač pořídí najednou 30 snímků a poskládá z nich jasnější a barevnější výsledek.

Qualcomm také ve svém novém čipu vylepšil možnosti bezdrátového připojení. Nasazen byl nový modem Snapdragon X65 G, který podporuje jak pásma sub-6, tak i mmWawe, díky čemuž lze dosáhnout teoretické stahovací rychlosti až 10 Gbps.

Podporovány jsou i nové standardy Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2 se sadou technologií Snapdragon Sound. Ta přináší například streamování hudby v CD kvalitě (16bit, 44,1 kHz) přes Bluetooth LE, nebo funkci Broadcast audio s možností vysílat jeden nebo několik audiostreamů neomezenému počtu přijímačů.

Qualcomm se soustředil i na navýšení bezpečnosti, díky novému Trust Managment Engine je Snapdragon 8 Gen 1 prvním mobilními čipsetem s podporou Android Ready SE. Do telefonu s tímto čipsetem tak půjdou nativně ukládat digitální klíče a ID karty.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 najdeme ve spoustě vlajkových smartphonů příštího roku, ovšem první z nich budou představené ještě letos. Prvenství si patrně uzme Motorola s modelem Moto Edge X30, jejíž premiéra byla oznámena už na příští týden 9. prosince.

Přítomnost nového Snapdragonu ve svých telefonech oznámila i společnost Xiaomi, která ještě v prosinci uvede modelovou řadu Xiaomi 12. Termín odhalení je zatím neznámý, spekuluje se však o datu 12. 12. (byť letos připadá na neděli).

.@Qualcomm has always been one of the most important partners of Xiaomi. Today I'm proud to announce that after months of joint effort between Xiaomi and Qualcomm, Xiaomi 12 Series will be the world's first smartphones powered by the new @Snapdragon 8 5G Gen 1 mobile platform. pic.twitter.com/U7l3BytRce

— leijun (@leijun) December 1, 2021