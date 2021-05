Qualcomm se inspiroval u Applu. Pro vývojáře vyrobil ARMový minipočítač

Když Apple loni oznámil přechod svých počítačů na vlastní ARMové procesory, nabídl vývojářům možnost zapůjčit si upravený Mac Mini k otestování systému macOS na mobilním procesoru Apple A12Z. Podobnou cestou se nyní vydává Qualcomm, který má ve svém portfoliu několik „počítačových“ Snapdragonů. A jeden z nich běží v čerstvě představeném minipočítači s všeříkajícím názvem Snapdragon Developer Kit.

Snapdragon Developer Kit: miniaturní počítač pro testování ARMových aplikací

Málo platné, ARMových počítačů s Windows je jako šafránu a nevypadá to, že by se situace měla v nejbližší době jakkoliv zlepšit. Jablečný přechod na ARM nicméně vyvinul na svět „tradičních PC“ velký tlak a Qualcomm rozhodně nebude chtít nechat ujet jablečný vlak moc daleko. Jeho nový minipočítač by chtěl přimět vývojáře, aby se aplikacím pro ARMová Windows více věnovali, což by pak mělo vyvinout sekundární tlak na výrobce počítačů, aby se Snapdragony ve svých budoucích zařízeních počítali.

Snapdragon Developer Kit je zřejmě postaven na současně uvedené druhé generaci čipsetu Snapdragon 7cx, což je jen lehce přetaktovaná varianta z roku 2019. Stejně jako u první generace se jedná o základní čipset určený do těch nejlevnějších počítačů. Procesorová jednotka může dosahovat taktu až 2,55 GHz, což je pouze lehký výkonnostní nárůst, zbytek zůstává víceméně stejný – grafický čip Adreno 618 GPU a modem Snapdragon X15 schopný přenosu dat teoretickou rychlostí až 800 Mbps.

Instantní konektivita je ostatně tím největším benefitem tohoto čipsetu, jeho výkon bude oproti jablečným ARMovým čipsetům výrazně slabší. Qualcomm nicméně uvádí, že sestava by měla být o 10 procent výkonnější než konkurenční řešení. Nezmínil ale jaká.

Bohužel další výbavu vývojářského kitu od Qualcommu neznáme, ze snímků je vidět pouze tmavě šedá krabička s jednoduchým designem a skromnou zásobou portů na jedné straně – USB-A, čtečka paměťových karet a pravděpodobně čtečka na SIM. Portů ale bude na další straně nepochybně více, minimálně pro připojení monitoru.

Snapdragon Developer Kit bude dostupný letos v létě, i když přesné datum ani cenu Qualcomm zatím neoznámil.