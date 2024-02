Qualcomm potvrzuje: ARMové next-gen počítače dorazí v tento termín

Šéf Qualcommu prozradil, kdy se dočkáme nové generace AI počítačů

Stane se tak ještě do konce tohoto pololetí

Novinky dorazí společně s novou verzí systému Windows

Letos to budou už čtyři roky, kdy Apple začal do svých počítačů nasazovat vlastní ARMové procesory namísto těch od Intelu. Firma z Cupertina se tak postarala o malou počítačovou revoluci, kterou se nyní snaží dohnat i svět Windows. Ten sice začal s ARMovými procesory koketovat dávno před Applem, avšak zatím neúspěšně, především kvůli slabým čipsetům a omezením v operačním systému. Letošní rok by mohl v obou oblastech přinést zvrat.

Nová generace počítačů dorazí v červnu

Velké naděje jsou vkládány do mobilního procesoru Snapdragon X Elite, který Qualcomm představil na podzim loňského roku a nebál se jej odvážně srovnávat s jablečnou konkurencí i s nejvýkonnějšími Intely. Qualcomm tehdy přislíbil, že první počítače s tímto čipsetem dorazí v polovině letošního roku, což nyní potvrdil sám generální ředitel Qualcommu Cristiano Amon.

Nová generace počítačů poháněných procesorem Snapdragon X Elite má podle Amona dorazit už v první polovině letošního roku, a to společně s novou verzí operačního systému Windows. Ta má obsahovat především nové funkce poháněné umělou inteligencí, na které je nový čipset od Qualcommu připraven – jeho součástí je totiž velmi výkonná neurální jednotka s výkonem 45 TOPS, která zvládne lokálně spouštět velké jazykové modely s 13 miliardami parametrů.

Nová verze systému Windows bude podle předchozích zjištění serveru Windows Central distribuována nadvakrát – nejprve v červnu do nových počítačů, poté na podzim do stávajících zařízení. Červnová verze poběží na zbrusu nové platformě Germanium, avšak budou v ní chybět některé z chystaných funkcí, proto se na úplné dokončení bude čekat až na podzim.

Toto dvojí uvedení bylo údajně zvoleno právě proto, aby se na nové počítače s procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite nemuselo čekat ještě déle. Jejich odhalení již přislíbily značky Acer, ASUS, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft, Samsung a Xiaomi, je tedy zjevné, že výrobci ARMové budoucnosti ve světě počítačů věří.

Jak se bude nová verze Windows jmenovat, je v tuto chvíli nejisté. Chvíli se spekulovalo o Windows 12, avšak spolehliví informátoři jsou spíše zdrženlivější a zmiňují jiné varianty, například Windows 11 AI. Pravdu se zřejmě dozvíme v červnu na vývojářské konferenci Microsoft Build, kde bude nepochybně nový systém uveden, a společně s ním pravděpodobně i nová generace armových počítačů Surface.