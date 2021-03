Qualcomm chystá nové čipstety: konkurenci pro Apple M1 a nástupce Snapdragonu 888

Když Apple v loňském roce představil své první počítačové čipsety, prezident Qualcommu tento krok ocenil jako velký krok kupředu. Sám Qualcomm se již nějakou dobu pokouší do světa počítačů proniknout, ovšem zatím se jedná spíše o opatrný vstup do ledové vody než jednoznačný skok po hlavě. Čipset Snapdragon 8cx i jeho loňská druhá generace ve srovnání s Apple M1 prohrávají na plné čáře a Qualcomm zatím oficiálně žádného nástupce nepředstavil. To ale neznamená, že nic nechystá.

Osm výkonných jader v počítači

Podle Rolanda Quandta ze serveru WinFuture.de chystá Qualcomm počítačový čipset s kódovým označením SC8280XP. U něj má americká firma poprvé opustit návrh big.LITTLE, kdy v několika clusterech kombinuje výkonná a úsporná jádra. Čip SC8280XP má údajně obsahovat čtveřici výkonných jader Gold+ s taktem až 2,7 GHz, která doplní jádra Gold s taktem 2,43 GHz. V některých testovacích jednotkách prý dokonce zkouší takt 3 GHz. Absence úsporných jader znamená především nižší energetickou účinnost, zato výrazně vyšší celkový výkon.

I hope Qualcomm has a true answer to Apple’s M1, but I think the reality is that they’re years behind. Windows on ARM performance is held back by the lack of super close software / hardware engineering that Apple benefits from https://t.co/BGVwt0cwmS — Tom Warren (@tomwarren) March 9, 2021

Qualcomm do svého počítačového čipsetu hodlá nasadit i neurální jednotku, která by měla dosahovat až 15 TOPS. O grafické operace se pak má starat jednotka Adreno 690, tedy stejná jako u čipsetu Snapdragon 8cx Gen 2.

Zatím není jasné, kdy Qualcomm svůj nový počítačový čip představí a jak si povede ve srovnání s jablečnou konkurencí. Čip od Apple totiž nabízí nejen vysoký výkon, ale především ukázkovou efektivitu, kterou zašlapává veškerou konkurenci do země. Nehledě na to, že v letošním roce dorazí nové jablečné počítače, které Apple osadí ještě výkonnějšími čipsety.

Snapdragon 888 bez 5G modemu

Qualcomm však nechystá pouze procesory pro počítače, ale i pro smartphony. Podle Rolanda Quandta je například v přípravě model s kódovým označením SM8325, kterým má být údajně současný vlajkový čipset Snapdragon 888 ochuzený o integrovaný 5G modem. Tento čip by mohl najít uplatnění v zařízeních, která potřebují vysoký výkon, avšak bez podpory nejrychlejších mobilních sítí se obejdou. Pro výrobce by pak byla vítaným benefitem nižší cena.

Qualcomm has a lower end derivate of the Snapdragon 888 (SM8350) in the works. SM8325 is the model number and there seems to be NO integrated 5G modem on this one. #CheapFlagshipPhones — Roland Quandt (@rquandt) March 8, 2021

Nástupce Snapdragonu 888 na obzoru?

Přestože je Snapdragon 888 na trhu pouze krátce, chystá už Qualcomm jeho nástupce, dokonce prý již testuje první vzorky. Čipset nese kódové označení SM8450, jeho krycí jméno má být Waipio. Tento název není náhodný, neboť Qualcomm běžně označuje své čipy podle názvů vybraných havajských lokalit.

Vzorky chystaného vlajkového čipu mají být interně testovány na jednotkách disponujících 12 GB RAM a 256 GB paměti typu UFS. Celý systém používá kamerový systém s interním označením Leica1, což by mohlo znamenat spolupráci Qualcommu se stejnojmennou fotografickou firmou, s níž na vývoji fotoaparátů spolupracuje například společnost Huawei. Zda bude tato společnost pomáhat Qualcommu vyvíjet obrazové procesory, zatím není známo.