První svezení s Audi A3: vstup do prémiového segmentu se vám bude líbit

Nedávno jsme se mohli premiérové posadit za volant nového SEATu Leon a nyní přišel čas na první seznámení s novou generací Audi A3. První generace spatřila světlo světa už v roce 1996. Od té doby se samozřejmě celý automobilový průmysl velmi změnil a Audi A3 z velké části velmi dospělo.

V nabídce je i manuální převodovka

Na první krátké seznámení jsem si vybral variantu 35 TFSI, tedy benzinovou patnáctistovku. Čtyřválec produkuje 150 koní, které se přenášejí na přední kola pomocí šestistupňové manuální převodovky. Už ani nepamatuji, kdy naposledy jsem měl možnost se svézt v Audi, která měla právě manuální řazení. Pokud je to podmínka, kterou vaše nové auto musí splňovat, tak Audi A3 můžete zařadit na váš seznam.

Převodovka jako taková funguje dobře, dráhy jsou přesné, ale i tak bych doporučil jít cestou automatu. Alespoň za předpokladu, že trávíte nějaký ten čas například v Praze nebo jiných velký městech, kde často popojíždíte v kolonách. Automatická převodovka je daleko pohodlnější a už dnes se nebojím říci, že manuál je pro fajnšmekry.

Model A3 35 TFSI S line Základní cena 775 900 Kč Cena testované výbavy 1 244 100 Kč Stupeň výbavy S line Výkon 110 kW / 150 koní Zdvihový objem 1498 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka manuální Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,4 s Maximální rychlost (km/h) 224 Spotřeba paliva na 100 km 5,2 l (kombinovaná) Délka 4343 mm Šířka 1816 mm Výška 1449 mm Rozvor nápravy 2636 mm Hmotnost 1335 kg Objem palivové nádrže 50 litrů

Technologie o krok dostupnější

Když se pár let zpět ukázalo Audi A8, přineslo zcela nový infotainmentový systém, který se postupně dostal do dalších modelů, jako je Audi A7, Audi A6, Audi Q7, a takto bych mohl pokračovat. Nyní je k dispozici také v Audi A3. Jedná se o starý dobrý systém, který pracuje pouze s dotykovým ovládáním a dlaždicovým menu. Vše je však přehledné a samozřejmě plně v českém jazyce.

Audi A3 dostalo do vínku také displej před volant, který Audi nazývá virtual cockpit. Už v testu Audi A5 Sportback jsem psal, že se momentálně jedná o nejlepší možné řešení. Vybrat si můžete, zda preferujete velké nebo malé budíky, popřípadě si na celém displeji můžete zobrazit mapové podklady. Na Google Maps či Waze však zapomeňte. Audi A3 sice podporuje jak Apple CarPlay, tak Android Auto, ale ani jeden ze systému si na displeji před volantem nezobrazíte.

Masáž v doprovodu skvělé reprosoustavy

Za příplatek 12 700 Kč můžete mít i bederní opěrky s masážní funkcí a za dalších 22 300 Kč reprosoustavu Bang & Olufsen. Ta hraje velmi dobře, a ačkoli nejsem nějaký audiofil, ve vyšších modelech je zážitek přece jen lepší. Tím samozřejmě nemyslím SUV, ale vyšší řady v nabídce Audi, ať už jde o A6, A7 či A8. Zde je však projev vykoupen cenou, protože za 22 300 Kč si v luxusnějších segmentech s trochou nadsázky nekoupíte ani samotný nápis Bang & Olufsen.

Za 22 600 Kč je pak k dispozici také head-up displej a sáhnout můžete i po panoramatickém střešním okně, za které však dáte 31 100 Kč. Masážní sedačky bych určitě vynechal, a to nejen v Audi, ale všeobecně. Daleko lépe uděláte, když si ve svém kalendáři zarezervujete dvě hodiny času a zajdete si na klasickou masáž.

Přední sedadla jsou elektricky ovládaná, stejně jako víko zavazadlového prostoru. Za obě věci si však musíte připlatit. Pokud ale nutně potřebujete Audi A3 a výbava pro vás nehraje roli, tak cenovka za testovanou motorizaci startuje na částce 705 900 Kč. Konkrétně testovaný kus lehce převyšoval hranici 1,2 milionu korun.

Do tří klid

Pokud chcete cítit sílu motoru, musíte se pohybovat okolo tři tisíc otáček směrem nahoru. V tu chvíli benzinová patnáctistovka ukáže vše, co v ní je, a rozhodně nejde o špatnou dynamiku. Do tří tisíc otáček se však moc neděje, a ačkoli rádce řazení vám říká, že při 50 km/h byste měli mít zařazený čtvrtý rychlostní stupeň, počítejte s tím, že sebemenší kopeček znamená sakra rychlé vyšlápnutí spojky a zařazení třetího, ne-li rovnou druhého rychlostního stupně.

Podvozek je i na cestování po Praze komfortní, i spotřeba by nemusela být špatná. Po zhruba stovce kilometrů v Praze a na okresních silnicích za Prahou, kde jsem Audi A3 rozhodně nešetřil, mi palubní počítač ukazoval spotřebu 10,2 litru. Když se uklidníte, hádám, že jezdit okolo sedmi litrů nebude problém. S čím však já osobně problém mám, jsou kožená sedadla, které především v létě dost často znamenají vodopád potu na zádech. A o zadku ani nemluvím. Však vy to jistě znáte.

K dispozici byl i adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek, asistent hlídání jízdního pruhu nebo hlídání mrtvého úhlu. Zda nutně všechny tyto systémy potřebujete, je otázka pro vás. Já jen mohu říci, že fungují dobře, a pokud měl vybrat jeden z nich, který bych nepotřeboval, je to rozpoznávání dopravních značek.

Záleží na úhlu pohledu

Audi A3 už přesně nenavazuje na své větší a luxusnější sourozence. Jinak jsou pojaty výduchy klimatizace u řidiče, které mě do interiéru moc nepasují, a pokud bych měl najít jedno jediné slovo, jaké mě při pohledu do interiéru Audi A3 napadlo, pak by šlo o slovo „přeplácanost“. Ano, vím, že to zní divně, když v interiéru je jen několik málo tlačítek, ale takový jsem měl pocit. Možná je to tím, že jsem trávil dost času i v jiných modelech a vím, že Audi to umí i lépe.

Na druhou stranu, soudit nějaký vzhled je vždycky velmi osobní úhel pohledu a to, co se nelíbí mně, může znamenat, že zrovna vy jste z toho nadšeni. Co však mohu prozradit, je fakt, že vše je dobře zpracované, nikde nic nevrže, použité jsou příjemné plasty a nechybí například bezdrátové nabíjení či klasické USB.

S výbavou roste cena

Říkáte si, že to je přece logické? Ano, je to logické, ale u prémiových automobilek tohle platí více než kde jinde. Audi A3 si můžete pořídit už od 652 900 Kč (v případě litrového benzínového tříválce), ale také se můžete dostat nad hranici 1,3 milionu korun. Důležité je si dobře rozmyslet, co opravdu v autě potřebujete a co pouze chcete. Když tohle zvládnete, Audi A3 může být zajímavou alternativou, jak proniknout do prémiového segmentu.