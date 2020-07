Golf dostal stylovějšího sourozence. Svezli jsme se SEATem Leon (první dojmy)

Atraktivní design, barcelonské pláže, sangria, paella ale také taková ta jižanská pohoda. Tohle se mi vybaví, když přijde na řadu řeč o automobilce SEAT. Ať už šlo například o Cupru nebo Tarraco, designová stránka se mi líbila. Osobně si myslím, že modely od SEATu nabízejí jeden z nejatraktivnějších designů v koncernu. Neberte mě však za slovo, moc dobře vím, že někdo má rád holky a jiný zase vdolky…

My jsme měli možnost se svézt v novém SEATu Leon, ale na nějaké podrobnější dojmy si ještě budete muset počkat. Dvě hodiny v dopravní špičce uprostřed Prahy není něco, na co byste se vysloveně těšili. Na nový Leon jako takový se však těším. Líbí se mi po designové stránce, paket FR dodá nějaký ten sportovní nádech a věřím, že i po jízdní stránce to může být zajímavá alternativa nejen k Volkswagenu Golf.

Model SEAT Leon Základní cena 484 900 Kč Cena testované výbavy od 589 900 Kč Stupeň výbavy FR Výkon 110 kW / 150 koní Zdvihový objem 1968 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) -- Maximální rychlost (km/h) -- Spotřeba paliva na 100 km 3,7 l (kombinovaná) Délka 4368 mm Šířka 1800 mm Výška 1442 mm Rozvor nápravy 2686 mm Hmotnost 1595 kg Objem palivové nádrže 50 litrů

S Golfem, ale také s Octavii má nový například volič automatické převodovky, který vám může připadat směšný, ale v tomhle případě, více než kdy jindy platí, že zvyk je železná košile. S Golfem je podobná také lišta pro rychlé ovládání klimatizačních podmínek. I novinka od španělské automobilky přešla kompletně na LED světlomety a i aerodynamika se zlepšila. A to hned o osm procent! Díky Volkswagenu Golf vím, že naftový dvoulitr dokázal jezdit za pár litrů a věřím, že podobný případ to bude i u SEATu Leon. Na to si však budeme muset počkat na plnohodnotný test. Ten pro vás chystáme už na tento měsíc.

Design se jednoznačně povedl

Mé první dojmy z designu jsou velmi dobré. Leon na mě zapůsobil více než Golf, ale to je jen otázka vkusu. Někdo má rád ostřejší tvary a jiný dá zase přednost větší konzervativnosti. Jestli byste si však měli vybavit nějaký interiér auta, když se řekne minimalismus, tak by to mohl být právě Leon. Displej před volantem, který si můžete přizpůsobit tomu, jaké informace na něm chcete vidět. Dále displej infotainmentu o velikosti deset palců, pár hardwarových tlačítek kolem voliče převodovky a to je celé. SEAT vsadil na jednoduchý a čistý design.

Právě infotainment potěší všechny digitální fanoušky. Je připojený na internet a jeho možnosti přizpůsobení jsou opravdu široké. Ne že bychom všechny vychytávky už neznali, ale postupem času se stejně jako u smartphonů z luxusního segmentu dostávají i do dostupnějších modelů.I nfotainment má pestré barvy a počítejte s tím, že na kompletní seznámení vám hodina stačit nebude.

Pokud byste o seznámení ani nestáli, stačí když připojíte váš chytrý telefon se systémem iOS nebo Android. Apple CarPlay i Android Auto je totiž k dispozici. Leon je také prvním modelem automobilky, který dokáže komunikovat nejen s vaším chytrým telefonem, ale také s okolním světem, například s dopravní infrastrukturou.

Verze FR přidává sportovní podvozek, který je o 15 milimetrů blíže k silnici, 17palcová kola, ale také zatmavená okénka od „B” sloupku dozadu. A více co? Líbí se mi to, jen si nejsem jistý, zda zrovna sportovní podvozek bude ta nejlepší varianta pro cestování po Praze. Minimálně první pocity ukazují, že spíše ne.

Pod kapotou jsem měl dvoulitrový naftový čtyřválec s výkonem 150 koní. Už papírová hodnota zrychlení z klidu na sto vám řekne, že Leon není žádný velký sportovec. Když to dobře půjde, tak tuto disciplínu zvládnete za 8,6 sekundy. Po několika desítkách najetých kilometrech se spotřeba zastavila na 7,2 litrech. Vypovídající hodnota to však není, co však vypovídající hodnota je, je 350 litrů, které pojme zavazadelník.

Leon přichází na trh s širokou nabídkou motorizací. Na webu automobilky si můžete z naftových, benzínových, hybridních, ale také plug-in hybridních motorů. Dokonce i pohon na stlačený zemní plyn bude k dispozici. Benzinový litrový tříválec ve výbavě Reference vás vyjde na 484 900 Kč. Dvoulitrová nafta ve stejné výbavě si z vašeho účtu vezme 574 900 Kč. Nejvíce zaplatíte za naftový dvoulitrový čtyřválec, který spolupracuje s převodovkou DSG. Jedná se o výbavu Xcellence, což pro vás znamená dát si stranou 739 900 Kč.