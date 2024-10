První pohled na Honor Magic 7 Pro. Ukázal ho přímo samotný generální ředitel

Generální ředitel Honoru ukázal na pódiu chystaný smartphone Magic 7 Pro

Mnoho informací jsme se ale bohužel nedozvěděli

K oficiálnímu představení dojde 30. října

Nejednu velkou technologickou firmu trápí časté úniky citlivých informací před oficiální premiérou, ať už jde o specifikace či dokonce snímky skutečného chystaného zařízení. O některé přístroje je přitom pochopitelně větší zájem, než o jiné. Čínská společnost Honor stojí ve srovnání s Applem či Samsungem spíše na okraji zájmu, přesto se tu a tam objeví zajímavá informace o chystaném zařízení ještě dříve, než dojde k představení. Tentokrát se role „leakera“ ujmul samotný generální ředitel Honoru, George Zhao.

Honor Magic 7 Pro nabídne tenké rámečky a pilulkový výřez

Ten v přímém přenosu nejen ukázal samotný Honor Magic 7 Pro, ale také předvedl některé softwarové vychytávky. Pokud jde o design, tady jsme se toho mnohé nedozvěděli – přístroj, který Zhao vytáhl z kapsy, měl totiž na sobě speciální kamuflážní obal, aby z připravovaného designu mnoho neprozradil. Z Honoru Magic 7 Pro tento obal udělal uniformovanou šedou placku s vystouplým fotomodulem, tudíž je otázka, jak smartphone vypadá ve skutečnosti – s jistotou jen víme, že bude mít minimálně dva fotoaparáty a LED blesk.

Ze softwarové demonstrace jsme se toho ovšem dozvěděli už více. Kupříkladu displej dostane pilulkový výřez pro přední selfie kameru a technologii pro odemykání s pomocí 3D skenu obličeje. Displej by měl být také zakřivený, stejně jako v případě jeho předchůdce a rámečky okolo panelu jsou rovněž poměrně tenké, jak se na smartphone z roku 2024 sluší a patří. Je možné, že se do oficiálního představení, které proběhne 30. října, ještě na internetu objeví skutečné snímky prozrazující design.

Co je ovšem mnohem zajímavější je nový trend především čínských výrobců, kdy chvíli před premiérou odhalují smartphony přímo vrcholní zaměstnanci dané společnosti. Kupříkladu dva měsíce zpátky nejednou vyfotili předsedu představenstva Huawei Richarda Yu s tehdy ještě nepředstaveným Huawei Mate XT. Ačkoli lze v tomto případě spekulovat, zda šlo o náhodu, nebo o předem připravený marketingový tah, jisté je, že pokud by Huawei skutečně chtěl, aby se jeho nové zařízení skutečně utajilo, neposkytnul by jej do užívání vysoce postavenému zaměstnanci.