První nálož her pro PlayStation 5 Pro: některé z nich jsou naprosté novinky

Máme pro vás seznam her, které budou připraveny pro výkonnou konzoli PlayStation 5 Pro

Je jich aktuálně 20 a nechybí mezi nimi i hráči oceňované hity

Do uvedení konzole na trh by mělo být pro PS5 Pro optimalizováno až 50 titulů

Japonská společnost Sony na své tiskové konferenci State of Play představila tituly, které využijí nedávno odhalenou vybavenější verzi konzole PlayStation 5 s přídomkem Pro. Ta od hráčů schytala kritiku, která se týkala nejen omezeného počtu nových funkcí, ale především vysoké ceny. Druhým problémem byl také fakt, že Sony v té době nepředstavila mnoho titulů, které by výkonnější verzi PlayStationu 5 zvládly alespoň vzdáleně využít. To nyní tokijská společnost situaci alespoň částečně napravila.

Které tituly budou připraveny pro PlayStation 5 Pro?

Seznam her, které se pokusí využít vysoký výkon PlayStationu 5 Pro nyní narostl na rovných dvacet titulů. Mezi nimi jsou nejen klasiky platformy od Sony, které se mohou těšit na vylepšenou grafiku a podporu nových technologií, ale také sedm nových her. A o které tituly se jedná?

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

Demon’s Souls

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma II

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Star Wars Jedi: Survivor

Stellar Blade

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Z uvedeného seznamu je patrné, že na své si přijdou příznivci různých herních žánrů. Až budou hry pro novou konzoli upraveny, neměly by již vyžadovat, aby si hráči vybírali mezi plynulým zobrazením 60 snímků za sekundu a vysokou úrovní grafických detailů. Díky dodatečnému výkonu PS5 Pro a vylepšenému upscalingu „PSSR“ s umělou inteligencí by hráči měli mít k dispozici současně vysoké rozlišení i vysokou snímkovou frekvenci původní PS5.

Sony zatím neprozradila, v jakém rozlišení nebo snímkové frekvenci budou jednotlivé vylepšené hry běžet. Firma nicméně uvedla, že do uvedení systému na trh bude mít 40 až 50 her pro PS5 Pro aktualizace a že na PS5 Pro můžete stále hrát i tituly pro PS4 a PS5, které dodatečnou péči od vývojářů nedostaly. Některé z nich navíc mohou běžet rychleji v režimu Boost.