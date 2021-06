První informace o Samsungu Galaxy S22: menší displeje a vyšší výkon

Galaxy S22 Ultra vs S21 Ultra display diagonal: 6.81″ vs 6.9″Samsung ještě ani neodhalil své podzimní vlajkové smartphony, a už se začíná šuškat o příští jarní řadě Galaxy S22. S velice zajímavými informacemi přispěchal leaker Mauri QHD, který je známý svojí vysokou přesností. Některé detaily vás zcela jistě překvapí.

Podle Mauri QHD chystá Samsung opět tři smartphony, dá se tedy předpokládat, že se bude jednat o přímé nástupce modelů Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra. Překvapivou informací je, že u všech tří variant má dojít k mezigeneračnímu zmenšení displeje, a to:

Skoro to vypadá, jako by vývojáři Samsungu věděli o připravovaném iPhonu 12 mini a snažili se alespoň částečně zmenšit své vlajkové portfolio. Jen, kdyby dopředu tušili, že tento kompaktní iPhone zase tak velkým prodejním hitem není. Samsung naštěstí zmenšuje s rozumem, takže by se mohl setkat s kladnými ohlasy; přeci jen Galaxy S21 Ultra je opravdu obrovský a těžký telefon.

Bohužel bude to právě Ultra, která se jako jediná z celé řady dočká LPTO zobrazovače s proměnlivou obnovovací frekvencí, menší varianty si budou muset vystačit s klasickým AMOLEDem.

Stejný zdroj také zveřejnil informace o chystaných procesorech, které Samsung u svých příštích vlajek použije.

Samsung Foundry makes the next Snapdragon AP (Waipio, maybe 895) and Exynos 2200.

Both are 4nm, not 5nm.

Samsung renamed their 5LPA (3rd Gen 5nm) -> 4LPE (1st Gen 4nm).

Because there is no performance difference between 5LPA and 4LPE.

from my source Hades (7/8 correct) pic.twitter.com/pXNT5kAifJ

— Mauri QHD (@MauriQHD) June 5, 2021