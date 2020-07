Průmysl 4.0: FedExu pomáhají třídit balíčky robotické ruce

Myšlenka průmyslu 4.0, nebo-li čtvrté průmyslové revoluce, je na světě již téměř dekádu, kdy se objevily první myšlenky na masivní automatizaci a digitalizaci jednoduchých firemních činností. Vývoj prozatím nepokročil do fáze, kdy by samotní roboti vyráběli další roboty, postupně se však tato budoucnost blíží.

FedEx, americká logistická firma, s automatizací experimentuje již delší dobu. Její nezbytnost aktuálně zvýraznila pandemie koronaviru, kdy se ukázalo, jak moc je logistický systém závislý na člověku. Spolu s přesunem nákupů do online světa se firmě několikanásobně zvýšil objem zásilek, které musí ve svém středisku v Memphisu roztřídit. Na pomoc si tedy pořídila čtyři robotické paže od firem Yaskawa America a Plus One.

Efektivita až na prvním místě

Tito roboti nahradili tým pracovníků, který měl na starost rozdělování menších balíčků dle destinace. Malá část ze zaměstnanců ve společnosti zůstala a dohlíží na kvalitu práce robotických paží. Do podobných systémů masivně investuje i například Amazon, s tříděním balíčků ale pomáhají roboti i u doručovací služby UPS.

Využití robotů se v aktuální situaci ukázalo jako velmi praktické, vzhledem k tomu, že nemohou koronavirus chytit a ani jej přenášet. Otázkou však zůstává, jak bude po nástupu robotů řešena nezaměstnanost. Existují například koncepty univerzálního příjmu, prozatím se však nepodařilo podobný systém nastavit vzhledem k jeho komplexnosti.