Prototyp Starship od SpaceX zvládl první let, Elon Musk už se těší na Mars

Krátce po úspěšném završení mise Crew Demo-2 SpaceX odškrtává další milník ze seznamu. Čtvrtého srpna se totiž na jihu Texasu poblíž obce Boca Chica poprvé do vzduchu vznesl prototyp Starship SN5. Stopadesátimetrové „poskočení“ nerezového válce velikostně odpovídajícího budoucí lodi Starship nemusí působit jako důležitý milník, opak je však pravdou.

Zatímco přechozí test tzv. Starhopperu byl testem spíše motoru a ovládání, pro tento test už bylo použito konstrukce o poznání více připomínající finální koncept lodi. Možná i proto Elon Musk na Twitteru reagoval prohlášením, že „Mars vypadá reálně“. Právě to je totiž hlavní cíl, pro nějž ve SpaceX novou loď (a raketu) vyvíjí.

Osvědčený postup

SpaceX ve vývoji razí teorii, že rakety nevznikají na papíře, a neustále tedy testují právě vyvíjená řešení. To mnohdy skončí výbuchem či jiným selháním daného pokusu, což je ostatně osud, který postihl několik přechozích verzí prototypu Starship. Jenže i selhání poskytne důležitá data, která umožní příště přijít s lepším řešením. Z hlediska SpaceX jde navíc o ověřený postup. Stejným způsobem byla vyvíjena raketa Falcon 9, kterou lze nyní považovat za velmi spolehlivou. Nedávno ostatně poprvé dopravila astronauty na ISS.

Just so we're clear, SpaceX built a Mars rocket out of rolls of steel, in tents, in South Texas, in weeks. And the first time they flew it, it made a smooth launch, a controlled flight, and safely landed. This is truly remarkable. — Eric Berger (@SciGuySpace) August 5, 2020

Včerejší test trval jen několik desítek vteřin a prototyp při něm po vystoupání do výšky 150 m přistál kousek od místa startu. Poháněn přitom byl jediným motorem Raptor využívajícím jako palivo tekutý kyslík a metan. Finální Starship bude mít těchto motorů šest, a dalších 31 jich bude umístěno na obrovské raketě Super Heavy.

Významný však byl především z důvodu, že se povedlo úspěšně za letu otestovat konstrukci ze svařované nerezové oceli o tloušťce 4 mm, reálnou velikost nádrží na palivo, a obecně let objektu odpovídajícího svými rozměry a hmotností finální Starship. Tým SpaceX už nyní usilovně pracuje na vývoji prototypu s označením SN8, který bude vyroben z trochu jiného typu oceli, a především bude mít poprvé funkční aerodynamické ovládání a špičku.

A právě Starship SN8 by měla po provedení několika dalších „poskoků“ překonat další milník, kterým bude let do výšky 20 km a následný pokus o přistání. Dalším velkým pokusem pak bude asi už orbitální let, jehož termín je ale nejistý. Ze SpaceX se sice stále ozývají hlasy, že by k tomu mohlo dojít ještě letos, avšak to se zdá upřímně řečeno značně nepravděpodobné.

Velké plány

Zhruba padesát metrů vysoká Starship, vynášená asi sedmdesát metrů vysokou raketou Super Heavy, bude skutečně majestátní stroj. Velikostí překoná i legendární Saturn V, s nímž zamířili lidé poprvé na Měsíc. Obdobné rozměry bude mít jen SLS.

SpaceX proto do Starship (používá se i jako souhrnný název pro loď a raketu) vkládá velké naděje. Má se stát jejich primárním strojem, který v provozu nahradí i Falcon 9 a lodě Crew Dragon (resp. Dragon 2). Starship má být schopna dopravovat na oběžnou dráhu náklad a lidi za výrazně nižší ceny než jakákoliv existující raketa. To je však jen to nejnudnější využití, s nímž se pro Starship počítá.

Loni byla vybrána jako jeden z designů bojujících o úkol dopravit znovu lidi na Měsíc, což by se teoreticky mohlo stát už v roce 2024. O rok dříve by pak měl proběhnout let kolem Měsíce, na nějž si už „letenku“ zakoupil japonský miliardář Yusaku Maezawa. Elon Musk také opakovaně zmiňoval, že by Starship bez využití rakety Super Heavy bylo možné používat k suborbitálním letům mezi dvěma destinacemi na Zemi, a to přibližně rychlostí Mach 20. Tedy asi desetkrát rychleji, než kdysi létal nadzvukový Concorde.

Zlatým grálem jsou však lety na Mars. Jak ostatně Elon Musk neopomene při každé příležitosti poznamenat, SpaceX v roce 2002 zakládal proto, aby lidstvo mohlo kolonizovat Mars. A právě Starship toto má umožnit. To je ale hudba vzdálené budoucnosti. Elon Musk na Marsu neočekává milionové město dříve než za 50–100 let. První lety s lidskou posádkou by na rudou planetu měly zamířit však již za několik let.