Produkty od Samsungu lze nově vracet do 90 dnů od zakoupení

Prodejci elektroniky v České republice a na Slovensku nově umožňují vrátit vybrané produkty bílé a černé techniky. Samotnou aktivitu inicioval a finančně podpořil Samsung s ohledem na aktuální situaci ohledně koronaviru, která lidem přináší řadu nejistot včetně případné ztráty zaměstnání.

Zboží, které si zákazník zakoupí u vybraných prodejců do 30. června tohoto roku, může vrátit do 90 dnů od jeho zakoupení, nejpozději však do 28. září 2020. Možnost vrácení zboží se vztahuje na televizory, soundbary, ledničky, pračky, sušičky, kombinované pračky se sušičkami, vysavače, vestavěné produkty, mikrovlnné trouby a řídí se podmínkami a procesy konkrétního prodejce. Smartphony či nositelná elektronika do této akce zahrnuty nejsou.

K dnešnímu dni se v Česku do akce zapojili tito prodejci: Samsung.cz, značkové prodejny Samsung, Mall.cz, Datart, Planeo Elektro, CZC.cz, ELVIA-PRO, Sedláček. S dalšími významnými prodejci elektroniky Samsung jedná a očekává jejich zapojení v blízké budoucnosti.

„Kvůli současné pandemii COVID-19 a souvisejících omezujících opatření se během následujícího období může každý z nás dostat do neočekávaných problémů. Proto jsme se u vybraných prodejců dohodli na možnosti vrátit vybrané produkty zn.Samsung bez uvedení důvodu do 90 dní. Zákazníci tak mohou potřebné zboží nakoupit bez obav z budoucnosti, při vrácení v uvedené lhůtě prodejce bez dalších dotazů vrátí plnou kupní cenu,“ uvedl Michal Forejt, ředitel divize spotřební elektroniky ze společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Seznam zapojených prodejců:

• Samsung.cz (SETOS spol. s r.o.)

• Značkové prodejny Samsung

• Mall.cz

• DatartPlaneo Elektro

• CZC.czELVIA-PRO

• Sedláček

Počet zapojených prodejců se bude postupně rozšiřovat.

Seznam kategorií produktů Samsung, na které se akce vztahuje:

televizory

soundbary

chladničky

pračky

sušičky

kombinované pračky se sušičkami

vysavače

vestavěné produkty

mikrovlnné trouby

Nabídka platí u vybraných prodejců do 30. 6. 2020, nebo do vyprodání zásob.