Prodat mobilní divizi LG nebude jen tak. Největší zájemce z obchodu vycouval

Společnost LG řeší, jak naložit se svou ztrátovou mobilní divizí. V úvahu připadá několik scénářů, mezi nimi nechybí ani kompletní odprodej. Podle serveru The Korea Times o něm LG jednalo s vietnamským konglomerátem Vingroup, ovšem veškerá jednání zkrachovala.

Za vším hledej peníze

Podle člověka obeznámeného se situací se jednoduše nesetkala nabídka z poptávkou, a to poměrně dramaticky. Zatímco LG chce logicky získat za svoji mobilní divizi co nejvíce peněz, Vingroup nechce investovat obrovské prostředky do podniku, který je šest let v kontinuální ztrátě. Případný prodej by se netýkal jenom korejských závodů LG, ale rovněž těch ve Vietnamu a Brazílii. Po krachu jednání nyní LG přemýšlí, že tyto továrny přeorientuje na produkci domácích spotřebičů.

V souvislosti s mobilní divizí se hovoří o budoucnosti chystaného rolovacího smartphonu LG Rollable. V minulém týdnu proběhly médii informace, že korejská firma tento ambiciózní projekt pozastavila na neurčito, ovšem zástupci LG tyto fámy hlasitě popřeli. Nutno však připomenout, že nedávno ještě popírali i prodej mobilní divize.