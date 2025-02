Proč Apple chrání Google? V ohrožení je obří dohoda za miliardy dolarů

Apple podal nouzový návrh na odklad nápravných opatření v antimonopolním procesu proti Googlu

Google ročně platí Applu miliardy dolarů, aby byl výchozím vyhledávačem na jejich zařízeních

Apple má obavy, že rozhodnutí soudu poškodí jeho zisky i vliv na trhu

Apple se ocitl ve velmi nepříjemné situaci. Ačkoli není obžalovaným v aktuálním antimonopolním sporu proti Googlu, rozhodnutí soudu by mohlo tvrdě zasáhnout i jeho finance. Apple proto podal nouzový návrh na odklad fáze nápravných opatření, protože se bojí, že zásahy do dohody s Googlem podkopou jeho stabilní miliardové příjmy. A není divu, jen v roce 2022 mu Google zaplatil zhruba 20 miliard dolarů jen za to, aby byl hlavním vyhledávačem v Safari na iPhonech a MacBooku. To není malá částka ani pro giganta, jakým Apple rozhodně je.

Strach o peníze? Proces ovlivňuje i další faktory

Nejde ale jen o peníze, Apple se obává také svého vlivu. Pokud by vláda USA soudně nařídila změnu vyhledávače, Apple by přišel o možnost diktovat podmínky. A co hůř, pokud by byl Google z trůnu sesazen, otevřely by se dveře konkurenci, například Microsoftu s Bingem nebo dokonce vyhledávači od Amazonu.

To je pro Apple čistá noční můra. Mít Google jako hlavní vyhledávač je pro něj ideální scénář, lidé jsou zvyklí ho používat a vyhovuje jim. Apple si přitom může účtovat tučné poplatky za jeho exkluzivitu. Výhra je to pro obě strany.

Apple ve svém podání tvrdí, že mu nejde jen o vlastní zájmy, ale i o spravedlnost. Prý se obává, že Google nebude při vyjednávání nápravných opatření dostatečně hájit i jeho zájmy. Jinými slovy – Apple nevěří, že Google dokáže dostatečně ochránit i jeho byznys a raději se chce hájit sám.

Pro vládu je však Apple jen vedlejším hráčem. Hlavním obžalovaným je Google, a právě jeho monopolní postavení na trhu se snaží soud narušit.

Co by se stalo, kdyby soud rozhodl proti Googlu?

Pokud by soud rozhodl, že Google nesmí platit za exkluzivitu na iPhonech, Apple by musel umožnit lidem vybrat si vyhledávač sami. Tento krok by znamenal následující:

Více konkurence : Bing, DuckDuckGo nebo jiní hráči by měli šanci

: Bing, DuckDuckGo nebo jiní hráči by měli šanci Méně peněz pro Apple : Minimálně zmíněných 20 miliard ročně by najednou chybělo

: Minimálně zmíněných 20 miliard ročně by najednou chybělo Větší změny pro uživatele: Apple by možná musel upravit iOS a Safari

Mnozí se ptají, proč Apple nevytvoří vlastní vyhledávač, když mu tolik záleží na nezávislosti? Odpověď je jednoduchá: Nechce. Apple se soustředí na hardware a služby, ale vyhledávání na internetu je úplně jiná liga. Vybudovat konkurenta Googlu by mohlo trvat roky a navíc by stálo miliardy dolarů.