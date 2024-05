Problémy v iOS 17.5 s vracejícími se fotkami? Apple konečně odhalil, proč se to dělo

Děsivá chyba s vracejícími se fotografiemi vyděsila celou řadu uživatelů

Apple však tvrdí, že jde o „vzácný problém“, který se týká malého množství lidí

Před týdnem jsme informovali o tom, že uživatele iOS 17.5 trápí prapodivná chyba, kdy se jim do galerie na iCloud vrací již dříve odstraněné fotografie a videa – a to klidně třeba i po několika letech. Apple to sice promptně vyřešil miniaktualizací iOS 17.5.1, uživatele ale nechal v němém úžasu a s jedinou otázkou na mysli: jak se to vůbec mohlo stát?

Problém s iOS 17.5: vysvětlení

Není přehnané napsat, že problém spoustu zákazníků vyděsil. Z ničeho nic se jim totiž začaly vracet fotografie datované až do roku 2010. Jistě si umíte představit, že mohlo jít o fotky všeho možného: hanbaté, bývalých partnerů, již zesnulých rodinných příslušníků a podobně. Rozhodně šlo o velmi neočekávanou chybu.

Podle společnosti Apple nebyly fotografie, které se ze zařízení uživatele zcela neodstranily, synchronizovány do služby iCloud. Tyto soubory byly pouze v samotném zařízení. Soubory však mohly přetrvávat z jednoho zařízení do druhého při obnově ze zálohy, při přenosu ze zařízení do zařízení nebo při obnově ze zálohy iCloudu, ale bez použití databáze fotek na cloudu.

Apple: K vašim fotkám přístup nemáme

Jak uvádí 9to5Mac, objevil se také případ, kdy jeden z takto vyděšených uživatelů tvrdil, že se jeho dříve smazané fotografie znovu objevily na iPadu, který prodal svému příteli, přestože před prodejem obsah iPadu vymazal. K tomuto konkrétnímu případu se Apple vyjádřil tak, že jde o falešný poplach, prý to není možné. Uživatel nedlouho poté svou zkušenost z fóra Reddit odstranil.

Navíc společnost Apple opakovaně zdůrazňuje, že tento problém byl vzácný a týkal se malého počtu uživatelů a malého počtu fotografií. „Společnost neměla a nemá přístup k fotografiím nebo videím uživatelů,“ uvádí americký gigant.

Nicméně, pokud se chyba vyskytla také u vás, budete muset znovuvynořené fotky a videa odstranit ručně. Aktualizace pouze zajistí, že se to již nebude opakovat. V knihovně na iCloud však snímky zůstanou.