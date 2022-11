Příznivci digitálních závodů mají důvod k radosti: Gran Turismo možná zamíří na PC

Jen málokterá závodní série je podobně ikonická jako Gran Turismo. Videohra od japonského studia Polyphony Digital, které vlastní Sony, si vybudovala solidní reputaci na konzoli PlayStation a dlouho byla považována za neohroženého krále svého žánru, než tuto pozici ohrozila konkurenční Forza. Ta má na rozdíl od Gran Turisma jednu zásadní výhodu – je k dispozici nejen na Xboxu, ale také na stolních počítačích a noteboocích s Windows.

V posledních letech se Sony postupně otevírá PC trhu, což se podle všeho může dotknout i dítka Kazunori Jamaučiho. Šéf jmenovaného vývojářského studia to nepřímo potvrdil v rozhovoru pro server GTPlanet. „Gran Turismo je hra vyladěná do posledního detailu. Port na PC není zrovna jednoduchý úkol, ovšem tuto možnost zvažujeme,“ řekl Jamauči s odkazem na obavy o konzistenci herního zážitku v podobě rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu.

Poslední iterace s názvem Gran Turismo 7 vyšla na PlayStation 4 i PlayStation 5 v březnu letošního roku a dočkala se velmi vřelého přijetí. Pokud by zamířila také na počítače s Windows, byl by to pro celou sérii významný milník – za celou dobu své 25leté existence totiž byla značka těsně spjata s konzolemi japonského giganta.