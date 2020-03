Příští týden vyjde iPadOS 13.4. Všechny jablečné tablety naučí pracovat s myší

Apple se snaží již od první generace prezentovat iPad Pro jako náhradu počítače, ovšem ve spoustě činností zatím tento jablečný tablet za počítači zaostává. Každá nová verze operačního systému ale odemyká nové možnosti a rozdíly mezi oběma typy zařízení se pomalu smazávají. Dalším krokem kupředu je včera oznámená podpora „kurzoru“ v iPadOS.

Společně s novými iPady Pro totiž Apple včera představil nový klávesnicový kryt s trackpadem, a k podpoře tohoto příslušenství přiměl i svůj software. Podporu pro trackpady, myši a podobné periferie dodá iPadOS ve verzi 13.4, jehož vydání je naplánované na 24. března. Potěšující je, že se z této novinky nebudou radovat pouze majitelé iPadů Pro, ale všech jablečných tabletů, které podporují iPadOS 13.

Apple se s podporou trackpadů a myší na iPadOS popral poměrně originálně, namísto klasického „šipkového“ kurzoru se bude na displeji objevovat šedé kolečko, které bude měnit tvar v závislosti na zacíleném objektu. Pro lepší představu se podívejte na následující video.

This cursor behaviour is not like a PC. It’s like a hybrid of focus engine and normal mouse pointer. Super interesting. pic.twitter.com/BC0tAhdJEZ

— Benjamin Mayo (@bzamayo) March 18, 2020