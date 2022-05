Prince of Persia opět v problémech. Očekávaná předělávka Písků času mění vývojáře

Chystaný remake dnes již legendární videohry Prince of Persia: Sands of Time se prakticky od svého oznámení zmítá v produkčních problémech. Po několika odkladech – včetně toho posledního, po němž hra dokonce úplně ztratila datum vydání – přichází další nepříjemná zpráva. Společnost Ubisoft se totiž rozhodla přesunout vývoj ze svých indických studií Pune a Mumbai do kanadského Montrealu.

Útěchou by fanouškům mohla být především skutečnost, že se vývoj vrací do rukou původního montrealského týmu, který stál u zrodu originálu z roku 2003. „Pobočka v Montrealu naváže na práci svých předchůdců. V tuto chvíli však tvůrci potřebují čas na přeskupení, aby mohli důstojně oživit tuto nesmrtelnou klasiku,“ stojí v oficiálním prohlášení na sociálních sítích.

