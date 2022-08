Prima na podzim uvede novou videotéku. Nejdražší tarif vyjde na 200 korun

V listopadu tohoto roku uvede televize Prima svou novou videotéku s hybridním modelem předplatného, prozradil v rozhovoru pro magazín Médiář Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima. Zároveň nastínil, že do videotéky zamíří původní i zcela nové seriály z vlastní produkce.

Nová VOD služba nahradí dosavadní videotéku iPrima.cz, která funguje po přihlášení zdarma, ale s reklamami. Novinka, jejíž jméno zatím Singer neprozradil, nabídne tři úrovně členství: bezplatné s reklamami, levnější předplatné s menším počtem reklam a nakonec nejvyšší zcela bez reklam. To by mělo stát od 150 do 200 korun, avšak cenu nižší úrovně předplatného nekonkretizoval.

Zároveň šéf Primy objasnil, že nepůjde jen o ledajakou videotéku (třeba ve stylu iPrima), ale cílem je vytvořit konkurenci pro iVysílání České televize nebo Voyo, které provozuje ústřední sok Nova. Kromě již známých pořadů a seriálů z produkce televize Prima by služba měla obsahovat i nové seriály Pálava, Hořký svět, Dobré zprávy, Sedm schodů k moci nebo druhou řadu kriminálních Černých vdov s Bolkem Polívkou, Janou Plodkovou a Jitkou Čvančarovou.