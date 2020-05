Přijde vám Galaxy Fold příliš drahý? Samsung chystá výrazně levnější verzi

Samsung Galaxy Fold byl první vážný pokus dostat mezi běžné lidi smartphone s ohebným displejem. Jedná se o velmi zajímavé zařízení, jenž však mnohé odradí několika aspekty – celkovou velikostí, křehkostí a hlavně cenou, která se na českém trhu pohybuje okolo 45 tisíc korun (původně telefon startoval na 54 000 Kč).

Samsung pro letošní léto připravuje druhou generaci s podobnou konstrukcí a většími displeji, dočkat bychom se ale také mohli levnější varianty. O ní se nyní zmiňuje obvykle přesný informátor Max Weinbach, který v minulosti jako první odhalil první reálné fotografie řady Galaxy S20.

Telefon vyvíjený pod kódovým označením Winner2 půjde do prodeje patrně pod názvem Galaxy Fold Lite. Dostupný má být na globálním trhu, a to za cenu 1099 dolarů (necelých 28 tisíc korun bez daně). Jedná se tedy o poměrně významné snížení ceny oproti původnímu Foldu, která však má být vykoupena několika kompromisy. Samsung k výrobě údajně použije součástky z let 2018 – 2020, přičemž asi nejviditelnější kompromis se má odehrát na vnějším displeji. Ten byl na původním Foldu poměrně malý, u varianty Lite má být ještě menší, možná podobný jako informační proužek u Galaxy Z Flip.

-Available internationally

-No 5G support

-Snapdragon 865

-Built out of Aluminium and Glass on outside

-$1099

-Winner2

This could change as this info tends to change quickly, especially when it's the first you're hearing about a device.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020