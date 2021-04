Při nehodě Tesly zemřeli dva lidé; média neinformují na základě faktů, zlobí se Musk

Nehoda vozu Tesla, jež se stala minulý týden v Texasu, je mnohými kritiky považována za důkaz, že Autopilot, tedy schopnost vozu řídit bez zásahů řidiče, ještě není v žádném případě připravena pro běžný provoz. Otázkou zůstává, do jaké míry za tímto negativním obrázkem stojí média, která o nehodě informují.

První zprávy hovořily o tom, že dva muži chtěli vyzkoušet, jak autopilot funguje. Jeden si proto sedl na místo spolujezdce, druhý pak na zadní sedačky a aktivovali zmíněnou funkci. Auto se však dle prvních zpráv nekontrolovaně rozjelo a při nárazu do stromu oba muži zahynuli.

Tesla o nehodě dlouho mlčela, ticho nakonec prolomil ředitel společnosti Elon Musk na Twitteru. Ke zmíněné nehodě uvedl, že daný vůz neměl a ani nemohl mít aktivovaného autopilota, jelikož majitel tuto funkci neměl zakoupenu. Dále uvedl, že autopilot funguje na silnicích s jasným značením, což nebyl tento případ.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021