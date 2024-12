Prezident Mety přiznal omezování svobody slova, na nápravě už se prý pracuje

Meta až příliš horlivě blokovala obsah na svých sociálních sítích

Přiznal to prezident společnosti pro globální záležitosti

Za přísnou moderaci se neomluvil, ale přislíbil napravení situace

Vyznat se v tom, co je v současné době povoleno či zakázáno zveřejňovat na sociálních sítích není vždy jednoduché. I SMARTmanii Meta nedávno zablokovala příspěvek na sociální síti Facebook s odůvodněním, že propaguje podvody, přičemž obsah článku naopak před podvodníky varoval a situaci nenapravilo ani odvolání. Podle všeho je vina na straně Mety, která měla své filtry nastavené příliš přísně, což vyústilo ve velkou vlnu odstraňování i toho obsahu, který podmínky služby neporušuje.

Meta až příliš horlivě vymáhala vlastní pravidla

Nick Clegg, prezident společnosti Meta pro globální záležitosti řekl novinářům, že chybovost společnosti je stále příliš vysoká, a slíbil, že zlepší přesnost a preciznost, s jakou jednají podle pravidel stanovených sociální sítí. „Víme, že při prosazování našich zásad je stále příliš vysoká chybovost, což brání svobodě projevu, kterou chceme podporovat,“ uvedl Clegg. „Příliš často se maže či jinak omezuje nezávadný obsah. Doplatilo na to příliš mnoho lidí, kteří jsou nespravedlivě potrestáni.“ Zároveň neopomenul zmínit, že společnost lituje agresivního mazání příspěvků během pandemie koronaviru.

„Měli jsme nastavena velmi přísná pravidla pro odstraňování velkého množství obsahu v průběhu pandemie,“ řekl Clegg. „Nikdo během pandemie nevěděl, jak se bude vyvíjet. Zpětným pohledem máme pocit, že jsme to trochu přehnali. Jsme si toho velmi dobře vědomi, protože nám to uživatelé zcela oprávněně dali najevo a stěžovali si, že to někdy přeháníme, děláme chyby a odstraňujeme či omezujeme obsah, který neporušuje naše zásady.“

Cleggovy poznámky naznačují, že po letech zvyšování ročních výdajů na moderování, které nyní dosahují částky v miliardách dolarů, se automatické systémy Meta staly příliš rigidní. Od amerických voleb zatím Meta neprovedla žádné zásadní změny svých pravidel pro obsah, i když to vypadá, že se velké změny pomalu blíží.