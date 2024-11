Meta dostává od Evropské unie další flastr. Kvůli Marketplace zaplatí 20 miliard

Evropská komise (EK) udělila americké společnosti Meta další astronomickou pokutu. Důvodem je porušování antimonopolních pravidel Evropské unie tím, že propojuje platformu Facebook s internetovým tržištěm Marketplace. Zaplatit musí v přepočtu skoro 20 miliard korun.

Aby bylo jasno: služba Marketplace byla spuštěna v roce 2007 a od svého začátku je dostupná pouze uživatelům Facebooku. Je spravována i provozována společností Meta. V roce 2021 se o ni však začala zajímat Evropská komise (EK) kvůli podezření na nekalé obchodní praktiky a porušování volné hospodářské soutěže.

Nyní EK přináší závěrečnou studii, podle které se Meta dopustila protisoutěžních praktik. Zásadním pochybením je dle komise propojení služby online inzerátů s osobními profily na síti Facebook. „To znamená, že všichni uživatelé Facebooku mají automaticky přístup a jsou pravidelně vystavováni službě Facebook Marketplace, ať už chtějí, nebo ne,“ uvádí Evropská komise v tiskové zprávě.

EK se rovněž domnívá, že Meta stanovuje na trhu protisoutěžní prostředí, protože díky propojení sociální sítě a tržiště má značnou distribuční výhodu ve srovnání s dalšími konkurenty, jako je Vinted, eBay nebo i český Bazoš.

Evropská komise tak nařídila společnosti Meta, aby zanechala protisoutěžního jednání a v budoucnu se zdržela jeho opakování. Zároveň bude muset Meta uhradit pokutu ve výši 797,72 milionu eur, tedy asi 20,17 miliardy korun.

.@Meta tied its classified ads service Facebook Marketplace to its personal social network @facebook + it imposed unfair trading conditions on competitors (eg Vinted, eBay, Le Bon Coin & others)

This breaches @EU_Competition rules. We fine @Meta €797.8 M for abusing dominance.

— Margrethe Vestager (@vestager) November 14, 2024