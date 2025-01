Premiéra Zenfone 12 Ultra je na spadnutí. Asus půjde po krku konkurenčním top modelům

Společnost Asus vítá rok 2025 ve velkém stylu. Na čerstvě skončeném veletrhu CES odhalila spoustu nových počítačů a nyní se připravuje na premiéru vlajkového smartphonu Zenfone 12 Ultra. K jeho slavnostnímu odhalení dojde 6. února v 7:30 ráno, některé parametry ale známe už nyní.

Asus v pozvánce na odhalení Zenfonu 12 Ultra láká na dvě věci – na špičkový fotoaparát, která má definovat novou éru mobilní fotografie, a na zapojení umělé inteligence. Na doprovodném snímku je pak vyobrazeno děvče se psem, přičemž tato dynamická scéna je zaznamenávána ve 4K rozlišením při zamknutém ostření na pohybující se objekty.

1, 2, 3… Action! 🎬📸

Zenfone 12 Ultra unlocks the power of AI, so get ready to step into a new era of mobile photography excellence!

Stay tuned for the ultimate upgrade on February 6 at 14:30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/tEtOwSaoqU

— ASUS (@ASUS) January 12, 2025