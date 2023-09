Premiéra Huawei Watch GT4 je na spadnutí. Na internet unikla jejich podoba

Společnost Huawei představuje nové produkty jako na běžícím páse. V minulých týdnech v Číně odhalila smartphony Mate 60, 60 Pro, 60 Pro+ a také ohebný Mate X5, nyní je na pořadu dne evropská premiéra chytrých hodinek Huawei Watch GT4. Událost se odehraje pozítří 14. září v Barceloně, kam dostala pozvánku i naše redakce, ovšem díky německému serveru WinFuture.de si můžeme chystané hodinky prohlédnout již dnes.

Chystané hodinky budou mají být dostupné v celkem devíti variantách lišících se barvou, materiálem pouzdra a velikostí – menší budou mít diametr 41 milimetrů, větší 46 milimetrů. Na první pohled je patrné, že větší varianta bude díky techničtějšímu designu určená na pánská zápěstí, zatímco menší osloví spíše dámské publikum.

U vrcholných modelů bude pouzdro vyrobené z nerezové oceli, u levnějších pravděpodobně z hliníku. Na výběr bude pochopitelně nepřeberné množství vyměnitelných řemínků – z kovu, pryže či textilu. Od zvoleného modelu se má odvíjet cena, která má být na evropském trhu stanovena na 249-399 eur (asi 6 100-9 800 korun s DPH).

Z tohoto cenového rozpětí je patrné, že Huawei Watch GT4 budou v portfoliu výrobce stát níže než dražší Huawei Watch 4 a 4 Pro. Poznat to bude i jejich schopnostech – namísto HarmonyOS v nich pravděpodobně poběží uzavřený systém bez možnosti instalovat další aplikace. Toto omezení se ale nepochybně projeví na větší výdrži – spekuluje se, že bude atakovat dva týdny na jedno nabití. Pozitivní vliv na výdrž má mít i úsporný OLED panel a čipset složený z efektivních jader Cortex-M.

Huawei Watch GT4 mají disponovat širokou plejádou fitness funkcí, zato těch zdravotních bude pravděpodobně méně. Podle obrázků totiž dýnko hodinek nebude obsahovat plejádu různobarevných diod pro snímání tepu, EKG nebo SpO2, jak jsme zvyklí u konkurence.

Společnost Huawei láká na premiéru nových hodinek na sociálních sítích, přičemž v jedné z upoutávek odhaluje vzhled přední strany.

A special unveiling is on its way, set to impress and captivate. Stay connected as we reveal opulence and visionary aesthetics in our ongoing pursuit of beauty.#HuaweiHealth #FashionForward#ComingSoon pic.twitter.com/gpKTPox3Id

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 7, 2023