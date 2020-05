Premiéra Androidu 11 odložena. Zpozdí se i vydání první veřejné beta verze

Každý fanoušek operačního systému se zeleným robotem ve znaku upínal své zraky k datu 3. června. Tento den měl gigant Google hostit svou tradiční konferenci pro vývojáře Google I/O, na které bylo mimo jiné v plánu představit betaverzi příští verze Androidu s pořadovým číslem 11. To se ale nyní nekoná, alespoň podle tweetu oficiálního účtu Android Developers.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020