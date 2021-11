Přelomový krok: Tesla na své Superchargery pustí i auta jiných značek

Tesla spouští pilotní projekt, v rámci kterého zpřístupní své vlastní dobíjecí stanice i pro elektromobily ostatních značek. Konkrétně se jedná o deset dobíjecích stanic Supercharger na území Holandska.

Nabíječky Supercharger mají mezi elektromobilisty dobrou pověst. Jsou rychlé a spolehlivé, bohužel jejich výhod mohli do nynějška čerpat pouze majitelé vozů Tesla. To se ale nyní mění a Tesla postupně začne zpřístupňovat své stanice i jiným značkám. Elon Musk o tom mluví již několik let, nyní to ale vypadá, že se konečně začaly hýbat ledy.

Pro využití jedné z deseti dobíjecích stanic dostupných i vozům ostatních značek je nutné stáhnout poslední verzi mobilní aplikace Tesly. Po jejím stažení je nutno zvolit možnost nabití automobilu jiné značky než Tesla. Aplikace poté nabídne nejbližší stanici.

Není překvapením, že Tesla s tímto projektem startuje na území Evropy, protože je tady nutné používat standardizované kabely. Na území USA tak jednoduchá situace není. Po Holandsku bychom se tedy měli dočkat startu projektu i v dalších evropských zemích.

Ačkoliv to je teprve začátek dlouhé cesty, konečně se začíná něco reálně dít. Než se vyřeší veškeré problémy s nestandardizovanými kabely a různými redukcemi, ještě to potrvá. V Evropě by ale vývoj mohl být o něco rychlejší.