Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (7. 8. 2024)

Středa na SMARTmanii znamená, že vám přinášíme náš pravidelný seriál, který vám doporučuje to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit například poslední řadu seriálu Umbrella Academy, druhou řadu seriálu Šahmaran nebo dokumentární snímek Co se psovi honí hlavou.

Umbrella Academy (The Umbrella Academy)

Datum premiéry 4. řady: 8. 8. 2024

8. 8. 2024 Hrají: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda Jr., Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan

Sourozenci s výjimečnými schopnostmi, kterým zemře otec, se po dlouhých letech sejdou. Odhalí přitom šokující rodinná tajemství i nebezpečí, které hrozí celému lidstvu. Seriál Umbrella Academy má na svém kontě nominaci na cenu Emmy, přičemž v hlavních rolích se představí Elliot Page, Tom Hopper nebo David Castañeda Jr.. Seriál byl natočen podle komiksu Gerarda Waye.

Sourozenci Hargreevesovi se rozprchli poté, co vrcholné zúčtování v hotelu Oblivion vedlo k úplnému obnovení jejich časové linie. Každý z nich je zbaven svých schopností a je ponechán sám sobě, aby se postaral o sebe a našel nový normální život – s velmi rozdílnou mírou úspěchu. Přesto se ukáže, že nástrahy jejich nového, podivného světa je příliš těžké dlouho ignorovat. Jejich otec Reginald, živý a zdravý, vystoupil ze stínu a vstoupil na veřejnost, kde dohlíží na mocné a zlovolné obchodní impérium. Tajemné sdružení známé jako Strážci pořádá tajné schůzky v přesvědčení, že realita, v níž žijí, je lež a blíží se velké zúčtování. Zatímco se kolem nich spikly tyto podivné nové síly, musí se Akademie Umbrella naposledy spojit a riskovat, že naruší vratký mír, pro který všichni tolik vytrpěli, aby konečně dali věci do pořádku.

d (Shahmaran)

Datum premiéry 2. řady: 8. 8. 2024

8. 8. 2024 Hrají: Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan Saban, Mustafa Uğurlu

Šahsu se vydá na přednášku do Adany, kde se mimo jiné může potkat se svým dědou, ke kterému nemá zrovna blízko. Nevědomky se ale zamotá do místní legendy. Turecký seriál Šahmaran pokračuje ve druhé řadě, opět s herci Serenay Sarıkayovou, Burakem Denizem nebo Mertem Ramazanem Demirem v hlavních rolích.

Dlouho očekávané proroctví se naplnilo. Šahmaran se začíná probouzet v Şahsuově těle. K dokončení tohoto probuzení jsou zapotřebí náročné zkoušky. Mezitím se Lilith vynoří ze své prokleté studny, připravena pomstít se za zradu, kterou kvůli lásce vytrpěla. Cihan ji bude doprovázet, když se po staletích bude snažit zorientovat v tomto novém světě. Lilithin hněv zanechal Maran v tomto světě samotnou, kromě Şahsu. Uprostřed této bitvy budou Şahsu a Maran zkoušet svou lásku, zatímco Šahmaran a Lilith ve svém boji o Cyklus vesmíru neustoupí.

Co se psovi honí hlavou (Inside the Mind of a Dog)

Datum premiéry: 9. 8. 2024

9. 8. 2024 Namluvili: Rob Lowe

Dokument, který vás zavede do fascinujícího světa psů a přiblíží vám vědecké poznatky o duši nejlepších přátel člověka. Co se psovi honí hlavou je dokumentární snímek od režiséra Andyho Mitchella, který by si neměl nechat uniknout žádný fanoušek čtyřnohých miláčků, kteří nám zpříjemňují život už po staletí.

Známý herec Rob Lowe odhaluje tajemství nejoblíbenějšího domácího mazlíčka na světě, tedy psa. V dokumentárním snímku zjišťuje, co si myslí, proč dělají to, co dělají, a zda nás opravdu milují tak, jako my milujeme je. Pokud jste si někdy tyto otázky o psech kladli, nebo vás nikdy v životě nenapadly, dokument se vám na ně pokusí odpovědět, poskytnout trochu jiný pohled na oblíbené domácí mazlíčky a rozšířit vaše obzory.