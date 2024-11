Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (27. 11. 2024)

Máme tady středu a co to znamená? Přece náš pravidelný seriál, který vám doporučí ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Nyní za zmínku stojí kupříkladu zajímavý seriál Šílenství, životopisné dílo Senna nebo norský vánoční film Sněhová sestřička.

Šílenství (The Madness)

Datum premiéry 1. řady: 28. 11. 2024

28. 11. 2024 Hrají: Colman Domingo, Marsha Stephanie Blake, Thaddeus J. Mixson, Hudson Robert Wurster, Stephen McKinley Henderson

Jen co publicista objeví v poconoských lesích mrtvolu, už se mu někdo snaží přišít vraždu známého propagátora bílé nadřazenosti. V seriálu Šílenství musí mediální odborník Muncie Daniels (Colman Domingo) bojovat o svou nevinu a život poté, co narazí na vraždu hluboko v lesích Poconos. Zatímco se zdi uzavírají, Muncie se snaží znovu navázat kontakt se svou odcizenou rodinou a ztracenými ideály, aby přežil.

Muncie Daniels je politický poradce, který se stal televizním moderátorem a který možná ztratil svůj životní směr. Během pracovního volna v Poconos, kde se věnuje psaní velkého amerického románu, se Muncie ocitne v roli jediného svědka vraždy známého bělošského supremacisty, přičemž z vraždy byl rovnou i obviněn. Muncie je nucen vydat se na útěk v zoufalém boji za očištění svého jména a odhalení globálního spiknutí dříve, než vyprší čas. Cestou se znovu setká se svou rodinou, najde nepravděpodobné spojence a bude bojovat proti dezinformacím v postfaktické době.

Senna

Datum premiéry 1. řady: 29. 11. 2024

29. 11. 2024 Hrají: Gabriel Leone, Kaya Scodelario, Matt Mella, Johannes Heinrichs, Joe Hurs

Brazilský závodník Ayrton Senna, kterého od dětství fascinoval svět motorů, se stal legendou formule 1. Pak ale došlo k tragédii, která tenhle sport navždy změnila. V šesti epizodách seriálu Senna poprvé představí cestu Ayrtona za překonáváním překážek, vzestupy a pády, radostmi a strastmi, prozkoumá jeho osobnost a osobní vztahy.

Výchozím bodem bude začátek závodní kariéry trojnásobného šampiona Formule 1, kdy se přestěhoval do Anglie, aby zde závodil ve Formuli Ford, až po tragickou nehodu v italské Imole během Velké ceny San Marina. Vydejte se na vzrušující cestu životem jednoho z nejlepších formulových závodníků všech dob, který bohužel skončil tragickým koncem.

Sněhová sestřička (The Snow Sister)

Datum premiéry: 29. 11. 2024

29. 11. 2024 Hrají: Mudit Gupta, Celina Meyer Hovland, Bal Advika, Jan Sælid, Ole Steinkjer Øyen

Rodina po bolestné ztrátě nemá na Vánoce ani pomyšlení. Jejich synek se ale naštěstí seznámí s veselou holkou, která si sváteční náladu nenechá ničím zkazit. V hlavních rolích norského vánočního filmu Sněhová sestřička na motivy knižního bestselleru Maji Lunde a Lisy Aisato se představí například Mudit Gupta, Celina Meyer Hovland nebo Ole Steinkjer Øyen.

Blíží se Štědrý večer. Je to také den, kdy Julianovi bude jedenáct let. Obvykle je to nejlepší den v roce, naplněný fantastickou vůní perníčků a mandarinek, zvukem praskajícího ohně, ozdobeným vánočním stromkem a mihotavým světlem svíček. Ale letos nic není jako obvykle. Julian a jeho rodina truchlí nad smrtí jeho starší sestry a Julian má pocit, že Vánoce byly právě zrušeny. Jednoho dne však Julián potká veselou a Vánoce milující Hedviku a začne věřit, že Vánoce přece jen možná budou. Jenže v Hedvičině domě je něco podivného a kdo je ten starý muž, který se neustále potlouká kolem domu?