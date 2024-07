Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (24. 7. 2024)

Máme tady středu a s ní i náš tradiční seriál, který vás má za úkol upozornit na zajímavé filmy, seriály a dokumenty, jež se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát lze doporučit kupříkladu první řadu seriálu Dekameron, druhou řadu špionážního thrilleru Kleo nebo už osmou řadu španělského dramatu Elita.

Dekameron (The Decameron)

Datum premiéry 1. řady: 25. 7. 2024

25. 7. 2024 Hrají: Saoirse-Monica Jackson, Tony Hale, Zosia Mamet, Tanya Reynolds, Leila Farzad

V Itálii řádí dýmějový mor. Skupina šlechticů a sluhů před ním uteče do vily, kde se jejich hýřivé radovánky rychle vymknou kontrole. Osmidílný seriál Dekameron vytvořila Kathleen Jordan, která se velmi volně inspirovala stejnojmennou sbírkou povídek ze 14. století.

Připojte se k sexuálnímu dovádění na italském venkově, které je nasáklé vínem. Dekameron je černá komedie, která zkoumá aktuální téma třídního boje v období pandemie. V roce 1348 udeří ve Florencii černá smrt a hrstka šlechticů se spolu se svým služebnictvem uchýlí do velkolepé vily, aby přečkala nákazu opulentní dovolenou. Společenská pravidla však přestávají platit a nastává boj o přežití, který oživují postavy mazané i pobuřující.

Kleo

Datum premiéry 2. řady: 25. 7. 2024

25. 7. 2024 Hrají: Jella Haase, Dimitrij Schaad, Julius Feldmeier, Vincent Redetzki, Vladimir Burlakov

Po pádu Berlínské zdi se bývalá východoněmecká špiónka rozhodne vypátrat ty, kdo ji zradili, odhalit jejich motiv a krutě se jim pomstít. Druhá řada dynamického špionážního thrilleru s názvem Kleo opět přivítá v hlavní roli herce Jellu Haase, Viviane Andereggen a Jano Bena Chaabaneho.

Pátrání po červeném kufříku pokračuje, protože bývalá špiónka NDR Kleo je odhodlaná ho získat a nadobro zničit, zatímco západoberlínský policista Sven se snaží udělat vše pro to, aby se v očích Kleo opět stal důvěryhodným a mohl s ní znovu spolupracovat. Ona je totiž přesně tou dávkou adrenalinu, která mu v jeho práci chybí. Protože obsah červeného kufříku hraje klíčovou roli v reorganizaci Německa a Evropy v důsledku studené války, není divu, že po něm jdou i KGB a CIA. A Kleo se rychle stává cílem obou tajných služeb. Ale to není všechno: zatímco budoucnost Evropy je v rukou Kleo, je katapultována hlouběji do své vlastní minulosti, než by si přála.

Elita (Elite)

Datum premiéry 8. řady: 26. 7. 2024

26. 7. 2024 Hrají: Miguel Bernardeau, Miguel Herrán, Danna Paola, María Pedraza, Itzan Escamilla

Tři studenti z chudých poměrů nastoupí ve Španělsku na exkluzivní soukromou školu a jejich střet s bohatšími vrstevníky skončí vraždou. V osmé řadě španělského seriálu Elita opět potkáme Jaimeho Lorenteho, Maríi Pedraza a Miguela Herrána, kteří už spolu v minulosti hráli v cenami ověnčeném seriálu z produkce Neflixu jménem Papírový dům.

Příchod sourozenců Emilie a Hectora Krawietzových, vedoucích sdružení absolventů Las Encinas, otřásl základy školy. Vlivní, mocní, zkorumpovaní a úplatní Krawietzovi rozsévají chaos všude, kam přijdou, a ničí životy těch, kteří se stanou jejich obětí. Jen Omar jim bude schopen čelit a bude ochoten udělat cokoli, aby je viděl padnout, protože nakonec představují všechno, co bylo v Las Encinas vždycky špatně.