Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (22. 1. 2025)

Jako každou středu, také tentokrát vám přinášíme náš výběr toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Doporučit můžeme třeba seriály jako Noční agent, Pořádný chlapi nebo Hrdinové z úrazovky.

Noční agent (The Night Agent)

Datum premiéry 2. řady: 23. 1. 2025

23. 1. 2025 Hrají: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Chau, Eve Harlow, Fola Evans-Akingbola

Agenta FBI a expertku na kybernetickou bezpečnost svede dohromady půlnoční telefonát. Spolu pak rozplétají nečekaně spletitou síť politických spiknutí. Ve druhé řadě seriálu Noční agent (ČSFD: 74 %)se opět představí herci jako Gabriel Basso, Luciane Buchanan či Hong Chau.

Noční agent je propracovaný akční thriller podle románu Matthewa Quirka, jehož hlavním hrdinou je agent FBI, který pracuje v suterénu Bílého domu a obsluhuje telefon, který nikdy nezazvoní – až do noci, kdy zazvoní. To ho přivede k rychlému a nebezpečnému spiknutí, které nakonec vede až do Oválné pracovny.

Pořádný chlapi (Shafted)

Datum premiéry 1. řady: 24. 1. 2025

24. 1. 2025 Hrají: Manu Payet, Antoine Gouy, Vincent Heneine, Guillaume Labbé, Olga Kurylenko

Čtyři kámoši po čtyřicítce řeší v Paříži trable v práci a milostném i osobním životě. Měli to chlapi ale vždycky takhle těžké? Seriál Pořádný chlapi sleduje partu kamarádů, kteří řeší nejen pracovní, ale i osobní problémy na prahu krize středního věku. Seriálu nechybí pořádný komediální podtext, se kterým se nejeden muž ve středních letech ztotožní.

Seriál sleduje skupinu dlouholetých přátel, jejichž milostný a profesní život se díky ženám v jejich životě obrátí vzhůru nohama. Cédric (Guillaume Labbé), Tom (Manu Payet), Jérémie (Antoine Gouy) a Tonio (Vincent Heneine) se snaží najít své místo a lásku ve společnosti, která zpochybňuje patriarchát a postupně je připravuje o jejich privilegia.

Hrdinové z úrazovky (The Trauma Code: Heroes on Call)

Datum premiéry 1. řady: 24. 1. 2025

24. 1. 2025 Hrají: Ji-hoon Joo, Young-woo Choo, Kyeong-ho Yoon, Jae-gwang Jung

Do nemocnice nastoupí ostřílený doktor, aby tamní traumacentrum vytáhl na špici. Při spolupráci s kolegy si ale rozhodně nebere servítky. Jihokorejský seriál Hrdinové z úrazovky přináší na naše obrazovky trochu jiný příběh z nemocničního prostředí, které se jinak v Česku těší velké oblibě.

S jihokorejskými seriály na Netflixu se v poslední době roztrhl pytel, k čemuž přispěla také populární Hra na oliheň. Hrdinové z úrazovky jsou nicméně trochu něčím jiným. Geniální chirurg a bývalý bojový zdravotník Baek Kang-hyuk vdechne život titulnímu traumatologickému týmu, aby zachraňoval životy v tomto napínavém lékařském seriálu.