Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (16. 10. 2024)

Máme tady středu a s ní i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Doporučit můžeme například animovaný seriál Gundam: Requiem za pomstu, sportovní minidokument Turnerův obrat nebo třetí řadu seriálu Advokát.

Gundam: Requiem za pomstu (Gundam: Requiem for Vengeance)

Datum premiéry 1. řady: 17. 10. 2024

17. 10. 2024 Namluvili: Celia Massingham, Nanako Mori, Rjósuke Hara, Šun’iči Maki, Maki Kawase

V roce 0079 zuří Jednoletá válka a kapitánka Solari jako skvělá pilotka Zaku II čelí nové smrtící zbrani Gundam. Tenhle mobilní oblek v bojích využívá Pozemská federace. Gundam: Requiem za pomstu navazuje na témata konfliktů a lásky, která se objevovala v předchozích dílech série Gundam, a také na lidské drama zobrazené prostřednictvím střetu pilotů, kteří ovládají humanoidní zbraně zvané mobilní obleky.

V roce 0079 univerzálního století vyhlásí Zeonské knížectví nezávislost na Pozemské federaci, čímž se oba národy dostanou do války. Díky nové revoluční zbrani známé jako Gundam získávají Zeonské síly zpočátku převahu. Chybí jim však síla, aby ovládly celou Zemi, a tak se válka ocitá v patové situaci. Po jedenácti měsících války se silám Pozemské federace podaří obsadit Zeonem ovládanou základnu nacházející se ve východní Evropě. Mezi smíšeným praporem, který míří tuto základnu získat zpět, je i Sorari a divize Rudých vlků.

Turnerův obrat (The Turnaround)

Datum premiéry: 18. 10. 2024

18. 10. 2024 Režie: Ben Proudfoot, Kyle Thrash

Vzrušující krátký dokument o vášnivém fanouškovi baseballového týmu Philadelphia Phillies, který vyburcuje celý stadion, aby spolu bouřlivým potleskem nakopli trápícího se nováčka v týmu. Turnerův obrat je příběh o síle fandění, který režíroval Kyle Thrash, spolurežíroval Ben Proudfoot a výkonné produkce se ujali manželé Obamovi.

Když Trea Turner zamířil do týmu Philadelphia Phillies, neprožíval zrovna zářné období své kariéry. Dalo by se říci, že na hřišti zkazil, na co sáhnul. To mu pochopitelně fanoušci, kteří patří mezi nejvášnivější v celých Spojených státech, dali patřičně pocítit. Jednoho dne se ale cosi změnilo a celý stadion se rozhodl pro trochu jinou taktiku – namísto výsměchu a pískotu začali nováčka v týmu aktivně podporovat. A světe div se, karta se obrátila a nyní patří Trea Turner mezi tahouny týmu.

Spravedlnost (Justice)

Datum premiéry: 16. 10. 2024

16. 10. 2024 Hrají: Olaf Lubaszenko, Jędrzej Hycnar, Wiktoria Gorodeckaja, Magdalena Boczarska

Prokurátorka si neví rady s vyšetřováním bankovní loupeže. Povolá proto na pomoc bývalého detektiva, který kdysi dostal padáka a rád by se vrátil ke svému řemeslu. V polském snímku Spravedlnost, který je zasazený do raných 90. let, hrají například Olaf Lubaszenko, Jędrzej Hycnar nebo Wiktoria Gorodeckaja.

Na začátku 90. let dostane propuštěný policista v podání Olafa Lubaszenka šanci získat zpět svůj bývalý život výměnou za dopadení skupiny, která je zodpovědná za útok na banku. Protože je mu k případu přidělena mladá policistka, musí detektiv jednat rychle – pozornost médií věnovaná loupežnému přepadení je totiž nevítaná.

Advokát (The Lincoln Lawyer)

Datum premiéry 3. řady: 17. 10. 2024

17. 10. 2024 Hrají: Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Christopher Gorham, Becki Newton, Angus Sampson

Veleúspěšný právník Mickey Haller ve svém typickém Lincolnu křižuje ulice Los Angeles a ze všech sil přitom bojuje za svoje klienty, kteří mají trable se zákonem. Seriál Advokát od držitele Emmy Davida E. Kelleyho je natočen podle bestsellerů Michaela Connellyho. V hlavní roli se představí herec Manuel Garcia-Rulfo.

Mickey Haller, nenapravitelný idealista, provozuje svou advokátní praxi ze zadního sedadla svého vozidla Lincoln a řeší velké i malé případy v rozlehlém velkoměstě Los Angeles. Třetí série vychází ze série bestsellerů známého autora Michaela Connellyho a je založena na páté knize ze série The Lincoln Lawyer, The Gods of Guilt (Bohové viny).