Přehled nejúspěšnějších aplikací a her za rok 2020 podle Applu

Apple dnes oznámil vítěze ceny App Store Best 2020, která má ocenit ty nejlepší hry a aplikace letošního roku pro iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV i Mac. Spolu s udělením těchto cen zveřejnil také žebříček nejpopulárnějších aplikací letošního roku.

In a year unlike any other, developers have amazed us with new ways to keep us connected, entertained, active and healthy. Congratulations to the incredible app and game creators behind the @AppStore Best of 2020! https://t.co/duY64VGtmw pic.twitter.com/b98OkoGYXa

— Tim Cook (@tim_cook) December 2, 2020