Předsevzetí na rok 2025? Chytré hodinky vám mohou pomoci dodržet je naplno

Chytré hodinky mohou výrazně přispět k tomu, zdali dodržíte svá novoroční předsevzetí

Upozorní vás například na každodenní pohyb, či pomohou s kvalitou spánku, což posílí vůli

Za zmínku stojí i aplikace proti závislostem, protože některé nabízí i aplikaci pro chytré hodinky

Každý rok, nejčastěji v lednu, se vynoří doslova davy lidí, kteří najednou přestávají pít, začínají chodit do posilovny, nově nejí maso nebo z ničeho nic odmítají kouřit a namísto toho začínají každý druhý den běhat. Mohou za to novoroční předsevzetí, které bohužel v mnoha případech na vůli slabší jedinci dodržují přinejlepším několik týdnů. Co kdybychom vám ale řekli, že můžete využít moderní technologie, abyste naplnili novoroční předsevzetí naplno?

Hodinky vás na vše upozorní

Chytré hodinky mnoha značek, včetně třeba čínského Huawei, nabízí doporučovací mechanismy, které vám při delším sezení upozorní, abyste se zvedli a aspoň se trochu prošli. Podobně můžete přistupovat prakticky ke každé aktivitě, na které si chcete vybudovat zvyk.

Připomínka pohybu je jen jedním z příkladů, který mají hodinky zapnutý už ve výchozím stavu. Stejně tak si můžete nechat v časových intervalech upozornit na příjem tekutin, večerku, abyste nešli spát moc pozdě vzhledem k vašemu budíku, případně i samotný sport.

S hodinkami se lépe hubne i sportuje

Dokopat se k tomu, aby člověk vyrazil ven za sportem, může být někdy hodně náročné. Odměnou by pro vás mělo být, že uvidíte pokrok na svém těle, kondici a obecně se budete cítit lépe, protože sportovní aktivita vyplavuje endorfin a dopamin.

A víte co ještě vyplavuje v mozku dopamin? Úspěch. Když orámujete své sportovní výkony uchopitelným úspěchem v podobě dat o sportování, bude se vám lépe soutěžit se sebou samým, lépe uvidíte svůj progres, ale především – budete mít i větší motivaci vyrazit za pár dní znovu, abyste se pokusili svůj aktuální výkon ještě překonat.

Hardwarové parametry Huawei Watch GT 5 Pro (42 mm) Konstrukce Rozměry: 42,49 × 42,49 × 9,6 mm, hmotnost: 44 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: neuvedeno Displej, konektivita a baterie 1,32", AMOLED, rozlišení: 466 × 466 px, NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: neuvedeno, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

S monitoringem samotných dat o výkonu se pojí i jedna velmi zásadní metrika pro ty, kteří se pokouší zhubnout – počet spálených kalorií. Chytré hodinky, Huawei nevyjímaje, nabízí možnost zapisovat si příjem kalorií a následně pozorovat jejich úbytek při sportovním výkonu. Pro řízené hubnutí je sledování kalorií naprosto stěžejní.

Pomohou i se spánkem

Neméně důležitým aspektem pro dodržení novoročního předsevzetí – ať už jde o sport, nebo skoncování se závislostí – je odpočinek, lépe řečeno spánek. Vědecké studie ukazují, že nedostatek spánku oslabuje vůli, což může vést k impulzivnímu chování, například k nezdravému jídlu nebo vynechání cvičení.

Vzhledem k tomu, že chytré hodinky disponují pokročilým monitoringem spánku jako celku a jednotlivých spánkových cyklů. Co víc, umí doporučit tipy, jak spánek zkvalitnit – například odbourat hodinu před ulehnutím mobilní telefon, namísto něj si můžete třeba číst knihu s mírným teplým osvětlením lampičkou. Spánek ale určitě nepodceňujte.

Aplikace pro předsevzetí

Kromě toho existuje celá řada aplikací, které vám pomohou udržet silnou vůli v případě novoročního předsevzetí. K oblíbeným aplikacím proti zlozvykům a závislostem patří například Quitzilla nebo I Am Sober. Začínajícím sportovcům pro změnu doporučíme aplikaci z ranku „7minutový workout“, kde si nastavíte připomínku na každodenní soubor cviků, který dohromady zabere jen 7 minut.