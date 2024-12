Předplatné na nový iPhone každý rok? Apple to plánoval, nakonec z toho sešlo

Apple plánoval hardwarové předplatné pro nové iPhony

Zákazník by si tak vzal telefon vlastně na operativní leasing

Z nápadu nakonec sešlo, stejně tak letos skončila i služba Apple Pay Later

Apple měl od roku 2022 pracovat na systému předplatného, se kterým by si mohl každý zákazník pořídit nový iPhone za měsíční předplatné; vlastně takový operativní leasing na mobil. Podle nejnovějších informací však z nápadu sešlo. Možná to má co do činění i s tím, že Apple ukončil službu Apple Pay Later ještě před tím, než se stihla rozšířit po světě.

Operativní leasing na iPhone nevyšel

O ukončení plánovaného předplatného na iPhone informoval v nejnovějším reportu novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg. Možnost pořídit si iPhone na bázi předplatného by zákazníkům, kteří nemají prostředky na nákup zařízení, nabídla možnost mít vždy nové zařízení bez každoročního nákupu.

NEW: Apple has canceled a long in the works project within Apple Pay to build an iPhone hardware subscription service. This comes after it shut down Apple Pay Later earlier this year. https://t.co/x74Foe27xq — Mark Gurman (@markgurman) December 18, 2024

Společnost Apple již má program iPhone Upgrade Program, který rozděluje náklady na zařízení na období 12 nebo 24 měsíců, ale plánovaná služba předplatného by představovala spíše průběžný měsíční poplatek než platby za stanovený počet měsíců. Zkrátka jako operativní leasing, ale namísto auta by se jednalo o iPhone.

Jak informoval Gurman, od nápadu Apple upustil ještě před jeho oficiálním oznámením, a to z obav o požadavky regulátorů. Přestože služba by byla, minimálně na začátku, dostupná pouze pro Spojené státy americké. Tým lidí, kteří na projektu pracovali minimálně od roku 2022, byl přerozdělen do práce na jiných projektech.

Zemřelo i Apple Pay Later

Nejde přitom o jediný projekt podobného formátu, který letos vyhasl. V létě 2022 Apple představil a o rok později pro vybrané uživatele v USA spustil službu Pay Later. Šlo vlastně o finanční službu, která uživatelům umožňovala nakupovat zboží nebo služby a rozdělit platbu do čtyř splátek bez úroků nebo poplatků.

Jak zaznělo, služba byla k dispozici pouze vybraným uživatelům, u kterých bylo možné provést kontrolu bonity, aby Apple ověřil, že si uživatel může splácení dovolit. Přesto ještě před masovým uvedením došlo k ukončení služby, a to letos v létě.