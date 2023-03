Apple Pay Later přichází! Půjčit si můžete až 1 000 dolarů „zdarma“

Apple na území USA spouští rozšíření své platební služby Apple Pay Later

Uživatelům tím vlastně bez úroků či navýšení půjčuje peníze na nákupy

Vedle nové verze iOS 16.4 vstupuje v těchto dnech do provozu také Apple Pay Later. Služba pro rozložení platby v obchodě do čtyř splátek byla představena již v létě 2022 a nyní se k ní dostávají i běžní uživatelé. Služba je však zatím dostupná pouze v USA, a to ještě jen vybraným uživatelům, které Apple k testu sám pozve. Dostupnost v Evropě je zatím velkou neznámou.

Před používáním Apple Pay Later si musíte od Applu půjčit peníze. Z těch pak budete platit útratu v obchodech a zároveň si díky tomu Apple ověří, v jak dobré finanční situaci se nacházíte. Půjčit si můžete od 50 do 1 000 dolarů (zhruba 1 100 až 22 000 Kč) a splátku vám Apple rozloží na stejné díly do 6 následujících týdnů.

Apple na oficiálních stránkách píše, že půjčka je bez úroků, bez navýšení a nebude mít vliv na váš finanční profil. Pod čarou však zmiňuje: „Po nákupu může být úvěrová a platební historie uživatele Apple Pay Later nahlášena finančním úřadům a ovlivnit jeho úvěry.“

Pak už můžete rozdělovat jednotlivé platby v obchodech či na internetu do čtyř spravedlivých splátek, z nichž tu první zaplatíte na místě a tři zbývající vždy do 6 týdnů od nákupu. Jednotlivé splátky vám Apple zavede do kalendáře a upozorní vás na splatnost i e-mailem. Dlužné částky se budou automaticky splácet z přidružené platební karty.

Výhodou je, že služba je dostupná všude, kde můžete platit pomocí Apple Pay. V tuto chvíli je Later dostupné pouze pro iPhony a iPady s iOS 16.4 a iPadOS 16.4, nicméně postupně se služba rozšíří i na další Apple zařízení.