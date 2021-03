Předělávání Apple produktů je novým hitem. YouTuber si postavil iMac s čipem M1

Před několika dny jsme vás informovali o projektu „internetového kutila“ Scottyho Allena, který si staví vlastní iPhone s ohebným displejem. Před Scottym je nyní velká spousta výzev – musí obstarat dostatečně ohebný displej, který je zároveň opatřen digitizérem. Také musí vytvořit rozhraní, které postaví mezi displej a základovou desku iPhone, což bude oříšek, neboť Apple žádné technické údaje v této oblasti nesdílí. Dále je zapotřebí sestavit vlastní šasi s ohebným kloubem, do kterého budou komponenty instalovány.

První iMac s čipem Apple M1

Další YouTuber Luke Miani se pustil do o něco lehčího, ale velmi zajímavého projektu – postavil si první iMac s čipem Apple M1, a kupodivu mu to nedalo příliš mnoho práce. Pomohl si totiž „em-jedničkovým“ počítačem Mac Mini. Podle postupu od borců z iFixIt.com rozebral svůj 27″ iMac z roku 2011 a vyndal z něj vnitřnosti. Následně odstranil kryt z Macu Mini a vložil jej do šasi z iMacu.

I built the world's first DIY Apple Silicon iMac!

Jelikož měl starší iMac, jehož displej nelze využívat jako externí displej, musel si pořídit speciální převodník z eBaye, který přenos obrazu z Macu Mini na displej iMacu obstaral. Zajímavý počin, co říkáte?

Premiéra nových iMaců se blíží

Představení nových iMaců s čipem Apple M1 bychom se měli během následujících týdnů. Původně se počítalo s březnovým termínem, ale zahraniční leakeři tvrdí, že to bude později (ve hře je duben). To, že se něco chystá, naznačuje i oficiální internetový obchod Applu v USA. Tam už totiž není k dispozici 512 GB a 1TB varianta 21,5″ iMacu se 4K rozlišením. Na webu Apple.cz jsou tyto varianty zatím stále dostupné.

Server AppleInsider.com dále upozornil, že Apple již ukončil výrobu těchto paměťových variant. Uznávaný leaker Jon Prosser minulý týden informoval, že letošní modelová řada dostane kompletní redesign, díky kterému budou nové iMacy připomínat monitor Apple Pro Display XDR kombinovaný s poslední generací iPadu Air.

Z této tabletové řady si údajně iMac vezme barevné varianty (černá, bílá, zelená, modrá a růžová), což bude Apple nepochybně obhajovat jako návrat ke kořenům. První generace iMacu byla vyrobena v pestrých barvách a ne nadarmo o něm Steve Jobs hovořil jako o počítači, který je zezadu hezčí než většina počítačů zepředu.