Přechod Applu na ARM: konec Windows na jablečných počítačích?

Na začátku tohoto týdne oznámil Apple, že končí s procesory Intel a do dvou let převede své počítačové portfolio na vlastní procesory. Tím se jablečné počítače ještě více sblíží s iPhony a iPady, naopak se vzdálí ostatním běžným počítačům s procesory od Intelu a AMD. Tato odluka zřejmě dokonce způsobí konec možnost nainstalovat si na jablečné počítače systém Windows.

ARMové Macy nebudou podporovat Boot Camp

Apple umožňuje instalovat na jablečné počítače systém Windows, a to prostřednictvím nástroje Boot Camp. Díky stejným procesorům od Intelu, které známe ze světa počítačů různých značek, běží Windows na Macích stejně jako na jakémkoliv jiném hardwaru, stačí si legálně obstarat licencovaná Windows. Přechod na vlastní procesory ale tuto možnost značně naruší.

Sám viceprezident Apple softwarového inženýrství Craig Federighi prozradil, že Apple neplánuje podporovat aplikaci Boot Camp na svých ARMových počítačích, a ani neplánuje povolit přímou instalaci alternativních operačních systémů. Podle Federighiho to ani nebude potřeba, za správnou cestu je v současnosti vnímána virtualizace. Ani v tomto případě však patrně nebude možné spustit na Macu systém Windows přímo, neboť virtualizační nástroje WMWare nebo Parallels nebudou podporovány technologií Rosetta 2 pro živý překlad kódu.

Teoreticky by bylo možné, aby tvůrci těchto virtualizačních nástrojů přišli s nativními verzemi svých aplikací pro ARM, ani v tomto případě by ještě nebylo vyhráno – Apple by totiž musel vydat Windows ovladače pro svůj hardware pro účely virtualizace.

Microsoft neplánuje prodávat ARMová Windows spotřebitelům

Další překážkou je pak fakt, že Microsoft svoji ARMovou verzi systému Windows nenabízí spotřebitelům, ale pouze výrobcům hardwaru. Zda v budoucnu dojde k nějaké změně, nebyli zaměstnanci Microsoftu schopní prozradit.

Zatím to tedy vypadá, že na ARMových počítačích od Apple si se systémem Windows ani neškrtne, ovšem budoucnost se může ještě změnit, obě firmy ale musí najit v této oblasti společný dialog. Ten už proběhl minimálně v jedné oblasti – Microsoft má již pro ARMové Macy připravený nativní balík kancelářských aplikací Office.