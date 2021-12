Pražské metro hlásí kompletní pokrytí signálem LTE, příští rok se dočkáme 5G

Od dnešního dne je signál LTE dostupný v celé síti pražského metra. Konsorciu operátorů O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a společnosti CETIN se dnes ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) podařilo připojit poslední úsek Rajská zahrada–Černý Most na trase B.

„Je to náš vánoční dárek Pražanům. Konečně je signál LTE v celém metru, jak jsme slíbili, a nakonec se nám to povedlo splnit ještě o rok dřív. Do konce dubna bude všude navíc signál 5G, tím už se pražské metro řadí ke špičce v Evropě. Signál v metru vypadá jako maličkost, ale je pro mě symbolem, že se konečně pracuje na věcech, které Pražanům zlepšují každodenní život,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Díky instalovaným stovkám kilometrů kabelů, více než tisícovce antén a přes 2500 dalších pasivních prvků, jako jsou DC bloky, splittery a podobně mohou cestující pražského metra využívat vysokorychlostní mobilní signál LTE kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech, v eskalátorových nebo traťových tunelech bez ohledu na jejich délku či velikost stanice. Jedinou výjimkou je stanice metra Jiřího z Poděbrad, kde DPP buduje výtahy a celou ji revitalizuje. Signál LTE i 5G se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.

Operátoři rovněž začali do pražského metra zavádět také signál 5G, kterým je v současnosti pokryto celkem 56 ze 61 stanic. Pražské metro je první podzemní dráhou v Evropě, ve které byl signál 5G spuštěn. Vyjma zmiňované stanice Jiřího z Poděbrad chybí 5G signál na trase A v úseku Bořislavka–Nemocnice Motol, na které operátoři plánují potřebnou technologii doinstalovat v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Pražské metro by mělo být kompletně pokryto i 5G sítí od dubna 2022.

Kompletní pokrytí LTE už nyní, 5G bude na všech linkách v dubnu 2022

Práce na tomto projektu začaly už v roce 2015 a původně měly trvat do konce roku 2022. I přes dopady pandemie COVID-19 se pokrývání pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem LTE podařilo urychlit o jeden rok.