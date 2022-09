Přání Elona Muska vyslyšeno! Twitter začal testovat kontroverzní tlačítko

Twitter se zřejmě brzy dočká funkce, po které jeho uživatelé volají už mnoho let. Prakticky všechny sociální sítě umožňují upravovat již odeslané příspěvky, Twitter se však této možnosti dlouhá léta sveřepě brání.

Debatu nad editací příspěvků letos opět rozvířil Elon Musk, který na toto téma vytvořil na Twitteru anketu – zapojilo se do ní 4,4 milionů lidí a téměř 74 procent z nich se vyjádřilo pro editaci. Musk následně oznámil, že Twitter koupí, to je ale úplně jiný příběh.

Podstatné je, že vedení Twitteru se nakonec rozhodlo editační funkci přidat, na síti se dokonce objevily první upravené tweety. Zatím se jedná o interní test, po jehož úspěšném dokončení by měli přístup k nové funkci dostat předplatitelé služby Twitter Blue, a to pouze v jedné zemi.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022