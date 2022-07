Elon Musk couvá z koupě Twitteru. Zřejmě ho čeká soud

Vizionář Elon Musk letos na jaře oznámil zájem koupit Twitter. Vedení sociální sítě nejprve nabídkám nejbohatšího muže planety odolávalo, avšak nakonec na dubnovou nabídku 44 miliard dolarů (asi 1 bilion korun) kývlo. Než obchod schválili akcionáři a příslušené regulační orgány, začal se překvapivě „cukat“ sám Musk. Dřívější spekulace o tom, že chce z obchodu vycouvat, nyní potvrdili právníci.

Miliardář ztratil zájem kvůli údajnému porušení smlouvy, kterého se měli dopustit zástupci Twitteru. Ti prý Muskovi při uzavírání smlouvy předložili nepravdivá a zavádějící prohlášení, na která se majitel Tesly či SpaceX spoléhal. Muskovi se například dostalo ujištění, že počet falešných účtů a botů tvoří na sociální síti méně než 5 procent všech uživatelů, ovšem později poskytnuté důkazy se zdály nejbohatšímu muži planety nedostatečné – Twitter počty falešných účtů údajně dramaticky podhodnocuje a ve skutečnosti má být jejich počet výrazně vyšší. Dalším důvodem, proč chce Musk ze svého největšího obchodu vycouvat, je nedávno provedená reorganizace firmy – Twitter propustil vrcholné manažery a třetinu týmu pro získávání nových talentů.

Představenstvo Twitteru nadále počítá s tím, že akvizice proběhne podle původních plánů. Pokud by se tak nestalo, je jeho předseda Bret Taylor odhodlaný podniknout právní kroky, které mají fúzi vynutit.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022