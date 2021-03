Praha láká na unikátní projekt Brejlando: do divadla i na koncert ve virtuální realitě

Magistrát hlavního města Prahy dnes společně s kreativní skupinou Brainz Studios představil celosvětově unikátní službu Brejlando, která divákům nabídne experimentální divadelní zážitky ve virtuální realitě. Pomocí nejmodernějších technologií a zapůjčených VR brýlí se může každý ponořit do sledování vybraných představení pražských divadel nejen z pohodlí domova, ale i z úplně nového úhlu – přímo z jeviště, z těsné blízkosti herců.

Služba má divadlům a jejich fanouškům pomoci překonat náročnou dobu omezeného fungování. Iniciátoři ale zároveň věří, že zakládají nový mezinárodní trend, který se může stát trvalou součástí nabídky divadel. V budoucnu by služba mohla nabízet i zážitky z hudebních koncertů.

Spojení virtuální reality a kultury není v českém prostředí nové. Česko se v posledních letech proslavilo hned několika úspěšnými projekty virtuální reality. Jedním z nich je i tvorba experimentálních 360° hudebních zážitků od Brainz Studios, které zaujaly i radní hlavního města Prahy pro kulturu a cestovní ruch Hanu Třeštíkovou.

Divadlo ve virtuální realitě

Unikátnost Brejlanda spočívá především ve způsobu, jakým je divadelní inscenace pro virtuální realitu natočena. „Není to on-linový přenos divadelního představení, ale inscenační experiment ve virtuální realitě. Je to opravdu nová forma zážitku, respektive přenosu informace i energie mezi hercem a divákem. V každém představení se snažíme najít speciální klíč pro jeho převod do nového a doposud nepříliš prozkoumaného média, které nabízí spoustu zajímavých příležitostí,“ popisuje Petr Hanousek, VR režisér a kreativní producent Brejlanda.

„Společně s divadelním režisérem vlastně stávající dílo rozebereme a postavíme ho znovu. Skoro od začátku. Krátíme text na přibližně hodinovou stopáž, navíc rozdělenou na dvacetiminutové části. Vymýšlíme scénu, aby co nejvíc podporovala možnost 360stupňového výhledu diváka. Ve stejném smyslu překopáváme i choreografii. Pro herce je to unikátní příležitost střihnout si divadelní roli v úplně jiném pojetí, kdy musí najít tenkou linii mezi filmařským a divadelním přístupem k postavě,” objasňuje Petr Hanousek.

Divák se na scénu dívá očima 360stupňové kamery. Ta je v centru veškerého dění, herci se pohybují kolem ní a hrají směrem na ni. Tomu je podřízeno třeba i svícení nebo záznam prostorového zvuku. Ve srovnání s klasickou návštěvou divadla si tak divák odnáší zážitek v podstatě fyzický, jelikož herci směřují své monology a pohledy přímo na něj.

Do projektu se zapojí řada divadel

Brejlando startuje záznamem Hamletů Divadla Na zábradlí (režie Jan Mikulášek) s Petrem Čtvrtníčkem, Janou Plodkovou, Jiřím Vyorálkem, Jakubem Žáčkem a dalšími herci a Perníkovou chaloupkou divadla Minor (režie Jakub Vašíček, Tomáš Jarkovský), s Petrem Stachem a Monikou Načevou. Dvakrát do měsíce do nabídky přibudou další inscenace.

Připravují se napříkald Drábkovy a Královy Elefantazie Městských divadel pražských, hra Pusťte Donu k maturitě! v režii Tomáše Dianišky z repertoáru Divadla pod Palmovkou nebo divadelní adaptace slavného filmu Ucho Jana Procházky, kterou Divadlo na Vinohradech uvedlo v režii Šimona Dominika. Zájem zapojit se do projektu již projevila celá řada dalších pražských scén. Služba se tak stává plnohodnotnou distribuční platformou otevřenou nejen pražským městským divadlům.

„Divadla jsou už přes rok zavřená. O to víc jsme hledali způsoby, jak lidem zprostředkovat divadelní zážitek a zároveň finančně podpořit divadelníky. Když nemůže divák do divadla, pošleme divadlo k němu domů. Pokud vím, jde o globální premiéru takového počinu. Věřím, že toto inovativní pojetí divadla doplní kulturní nabídku i v době, kdy budou divadelní sály opět plné lidí,“ doplňuje Hana Třeštíková.

Kultura přes virtuální realitu

Brejlando už jsem měl možnost krátce otestovat a zhlédl jsem v něm divadelní inscenaci Hamleti. Rozhodně se jedná o velmi zajímavý zážitek, kteří ocení všichni fanoušci divadel. Je skvělé, že se po scéně můžete částečně pohybovat a rozhlížet kolem dokola. Headset si vyzkoušela i moje manželka a rovněž neskrývala nadšení.

Náhlavní sada je tvořena brýlemi Pico G2, které disponují LCD displejem s vysokým 4K rozlišením 3840 × 2160 px (818 ppi) a obnovovací frekvencí 75 Hz. Kvalita obrazu mě příjemně překvapila a ani po delším sledování mě nijak nebolely oči, nicméně každému ponoření do světa virtuální reality „sednout“ nemusí. Headset disponuje vlastním reproduktorem, nicméně pokud doma nechcete rušit ostatní, stačí připojit sluchátka, se kterými je zážitek ještě intenzivnější především díky využití 3D mixu ambisonického zvuku.

Po zhruba 20 minutách ve virtuálním divadle se sluchátky na hlavě jsem prakticky zapomněl, že sedím u sebe doma v obýváku. V dnešní době plné omezení je Brejlando velice zajímavým počinem, který dokáže zprostředkovat velice zajímavý zážitek. Zvědavý jsem také na zpracování koncertů, nicméně ty zatím v nabídce dostupné nejsou. Společně s brýlemi a sluchátky dostanete zapůjčený i napájecí adaptér pro případ, že by došlo k vybití baterie. Ta slibuje výdrž okolo 2,5 hodin.

Take-away divadlo od 599 Kč

Vstupenky si lze již nyní zakoupit v předprodeji na síti GoOut.cz. „Take-away divadlo“, tedy vybrané představení a VR brýle, si pak mohou první nadšenci užít v pohodlí domova od pondělí 29. března. Brýle s divadelní inscenací jim bude ve vybraný den v podvečer doručovat partner projektu – společnost Liftago.

Další den si kurýr v dopoledních hodinách brýle opět odveze. Služba je v současnosti dostupná pouze v Praze, do budoucna tvůrci plánují distribuci rozšířit. Cena lístků se pohybuje v rozmezí 599 až 1 399 korun podle zvolené varianty a počtu objednaných VR brýlí. Každé vrácené brýle následně projdou certifikovanou třífázovou dezinfekcí, než budou připraveny pro další zákazníky.

Podle radní hl. m. Prahy Hany Třeštíkové má projekt ze strany Brainz Studios a Brejlando potenciál stát se dlouhodobou součástí nabídky divadel a umožnit i těm, kteří se do divadla z jakéhokoliv důvodu nedostanou, vidět řadu oblíbených, případně dlouhodobě vyprodaných inscenací.