Pracujete s ChatGPT? Nezapomeňte při tom používat i svůj mozek, radí odborníci

ChatGPT byl původně navržen jako statický model trénovaný na obrovském množství dat od knih, přes články až po různé webové stránky. Hlavní nevýhodou je, že tato data nejsou pravidelně aktualizována. Když tedy dojde na aktuální události, model může poskytovat zastaralé nebo dokonce chybné informace. Například, pokud se ho zeptáte na dění z posledních dnů, odpoví často na základě starších dat, což může vést k nepřesnostem. A jak asi tušíte, tak ve světě, kde se informace mění téměř každou minutou, to může být často velký problém.

Tow Center for Digital Journalism se nedávno rozhodlo prozkoumat, jak přesné jsou odpovědi ChatGPT, a výsledky nebyly příliš lichotivé. Výzkum zahrnoval 200 citací z 20 různých publikací. Z těchto 200 případů bylo 153 odpovědí modelu nepřesných, přičemž umělá inteligence často sebevědomě tvrdila nesprávné informace. Jen v sedmi případech ChatGPT přiznal, že není schopen odpovědět přesně, a použil fráze typu: „Nemohl jsem najít přesný článek.“

