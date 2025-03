PPL má v Česku unikát. Z posílání balíčku dělá návykovou hru

Aplikace českého PPL prošla zajímavou renovací a nově nabízí prvky gamifikace

S tvůrci mojePPL jsme si povídali o tom, jaké novinky tu jsou a jaké se chystají do budoucna

Původně česká logistická společnost PPL dnes patří do německé skupiny DHL Group. V České republice je však „PPLko“ slušně zastoupeno, a to nejen po stránce služeb zákazníkům, ale i co do vývoje v tuzemsku běžících systémů. Zcela unikátní je redesign a celková předělávka doprovodné aplikace mojePPL, která nabízí pro celou Evropu zcela unikátní prvky, které dělají z odesílání balíků víc než jen rutinu.

Novou verzi své samoobslužné aplikace představila firma vloni. Samotný design a prostředí aplikace mojePPL prošel jen lehkým faceliftem, tím hlavním jsou prvky tzv. gamifikace, tedy systém výhod a bonusů založený na tom, jak často aplikaci používáte. Za častější objednávání balíků získáváte extra body, které následně můžete proměnit za některou z výhod.

Podobný systém bonusů není moc nový, častěji se s ním však setkáváme v aplikacích obchodních řetězců, u operátorů nebo u aplikací bank, kde výhody typu cash-back, sleva na určité zboží nebo do určitých obchodů udržují zákazníka v pozoru a znovu a znovu jej poutají k věrnostní aplikaci.

Gamifikace u PPL

Jak funguje tato gamifikace u PPL? Program je založený na sbírání bodů, za které mohou zákazníci uplatnit slevy v různé výši na základní službu Balík pro tebe, tedy odesílání zásilek jakékoli jiné fyzické osobě. Hned po prvním spuštění aplikace je uživatel vržen do věrnostního programu, je mu přidělena role a 1. úroveň Průzkumník přepravy, kterou může frekventovaným používáním povyšovat a tím i získávat vyšší benefity.

Stejně jako ve videohře, zákazník PPL plní různé výzvy, například: odeslání 30 zásilek, odeslání zásilky ze samoobslužného Parcel Boxu, přijetí 5 zásilek, vyřízení 30 dobírek a podobně. Klient pak za používání aplikace automaticky sbírá zlaté body, tedy jakousi herní měnu, a také růžové zkušenostní body, díky kterým roste jeho zákaznická úroveň.

Levelů je zatím 10 a za každý (kromě základního Průzkumníka přepravy) získá klient mírné navýšení věrnostních bodů za odeslání a přijetí zásilek. První body přitom získáte jen za to, že jste si aplikaci stáhli, další snadné body můžete získat za kompletní vyplnění profilu (kromě e-mailu i telefonní číslo a kontaktní adresu) nebo za umožnění odesílání push notifikací.

Zlaté body, získané za časté odesílání a přijímání balíčků, v tuto chvíli mohou zákazníci v „herním obchodě“ směňovat za slevy na odeslání zásilky. Pro ilustraci, 5% sleva na odeslání stojí 120 bodů, 95% sleva už vyjde na 2 280 bodů. To abyste zhruba tušili, jak náročnou hru zde budete hrát. Současně s tím je k dispozici ještě jedna výhoda, a to možnost odeslání zásilky za 1 korunu (cena 2 400 bodů).

Zároveň nám bylo potvrzeno, že v řádu několika málo měsíců přibudou do aplikace benefity také od partnerů mimo odvětví logistiky, konkrétní jména či obory slibovaných partnerů PPL odmítlo komentovat. Přibudou však i kompetitivní výzvy mezi uživateli

Riziko? Malé je tu vždy

Dopravce si libuje v tom, že gamifikační prvky zvedly mezi uživateli zájem o jeho aplikaci. Zvedl se rating aplikace v obchodech, v Google Play dokonce až z 2,7 na 4,8 hvězdy. Věrnostního „herního“ programu se už zúčastnilo 800 tisíc lidí, přičemž 50 z nich dosáhlo nejvyšší úrovně Vládce logistiky.

Když se ale řekne A, musí zaznít i B. Podle nástrojů Smodin a ZeroGPT vykazují některá 5hvězdičková hodnocení na Google Play známky obsahu generovaného pomocí umělé inteligence. Vedení PPL odmítá, že by sami, či přes třetí stranu, generovali recenze pomocí AI. Zároveň ale připouští, že některé recenze se o Google Play přepisují ze služby Testuj.to a nelze garantovat, zdali si sami uživatelé nenechali hodnocení napsat nějakým chytrým nástrojem.

Rozhodně by nemělo zapadnout, že systém výhod v aplikaci mojePPL nelze vypnout a tudíž je do něj „násilně“ zapojen každý uživatel, který si aplikaci stáhne, i když třeba nechce. Aplikace k vašemu e-milu hned v začátku přidělí první úroveň Průzkumník přepravy a láká vás k zapojení nahoře umístěným bannerem. Ten pochopitelně nejde odstranit, herní prvky jsou tak v aplikaci takřka všudypřítomné.

Zároveň samotný návykový systém gamifikace má svá nesporná rizika. Psychicky slabší jedinci si mohou na odměnách snadno vypěstovat závislost, což může v krajních případech zvyšovat stres, způsobovat rozptýlení a ztrátu soustředění. Negativní dopady gamifikace zkoumali například vědci z Finska. Pochopitelně, že s tímto typem rizikové gamifikace se spíše setkáváme u e-commerce gigantů jako Temu či AliExpress, a nikdo, včetně vedení PPL, neočekává chorobnou oddanost svých zákazníků díky pár à la herním prvkům.

Zatím jen v Česku

Nová podoba aplikace, včetně herních prvků, je v tuto chvíli dostupná pouze uživatelům z Česka a v nejbližší době se to nemá změnit. Vedení PPL nám potvrdilo, že novinky již prezentovali mateřské firmě DHL v Německu – a setkali se s pozitivními ohlasy – nasazení mimo Česko je však neurčitě výhledové. Finální rozhodnutí padne v řádu několika měsíců.

Dopravce si novinky moc pochvaluje. Celkový vývoj vyšel údajně na pár milionů korun, nicméně už během prvního půl roku se podařilo náklady pokrýt. Co víc, už po 3 měsících se významně zvedl počet aktivních uživatelů, a to o 12,7 %. Pro PPL je důležitá i další metrika, která ukazuje, že míra rychlého odinstalování aplikace klesla o 37 %.