Pozor na podvodná volání! Šmejdi se vydávají za oblíbenou banku nebo Policii ČR

Frekvence podvodných telefonátů poslední dobou znovu narůstá

Upozorňuje na to například Česká spořitelna

Za ní, další banky, ale třeba i Policii ČR se zločinci ve virtuálním prostoru často vydávají

V době internetu jsme si zvykli na výhradně psanou komunikaci. Celá řada z nás volá pouze v případě, kdy už je potřeba něco řešit nebo předat poselství jinak než ve zprávě. A v tomto kybernetickém prostoru bohužel řádí také podvodníci, kteří zkouší volat důvěřivým klientům bank.

Šmejdi jsou vskutku vynalézaví a přesvědčiví. Když získají pozornost své oběti, uvádí nejrůznější důvody, proč byste s nimi měli spolupracovat. Nejčastěji přitom volají kvůli údajnému pohybu na účtu, nezvykle vysoké transakci či jednoduše kvůli tomu, že vaše peníze jsou prý v ohrožení.

Nabízí však pomoc, ochranu. Mnohokrát se od nich dozvíte, že jediné, co musíte pro ochranu svých peněz učinit, je převést peníze na jiný účet. Tento účet je samozřejmě jejich, podvodný. Anebo z vás rovnou vyloudí bezpečnostní údaje ke kartě či internetovému bankovnictví.

Na podobné pokusy podvodníků nikdy nenaleťte. Skutečný bankéř po vás totiž nikdy – po telefonu ani naživo – nebude chtít tyto údaje: přihlašovací jméno, heslo, PIN, celé číslo platební karty. V žádném případě po vás nebude chtíti ani to, abyste vybrali peníze v hotovosti a poslali je na jiný účet. Popřípadě abyste si instalovali do telefonu aplikaci a zadávali do ní jakékoliv osobní údaje.

Co dělat, když vám někdo takový zavolá? Zachovejte klid a pozorně poslouchejte, co vám volající říká. Nikdy mu nesdělujte žádné bezpečnostní údaje (přihlašovací heslo, celé číslo karty, kompletní aktivační kód). Následně informujte na oficiální infolince svou banku a policii – nikdy nevolejte zpět na číslo, ze kterého vám podvodník telefonoval.