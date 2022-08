Pozor na falešné internetové bankovnictví! Neuvěřitelný trik na klienty Raiffeisenbank

Podvodníci našli nové dno – ve vyhledávači Google za peníze propagují své falešné stránky

Na pozoru by se měli mít především klienti společnosti Raiffeisenbank

Většina lidí si podvodný web splete s tím opravdovým a riskuje tak ztrátu všech peněz

Pokud chodíte na internetové stránky vaší banky jen sporadicky, dost možná využíváte vyhledávač Google a zadáváte do něj klíčová slova ohledně banky a internetového bankovnictví. Na tuto běžnou praktiku však v posledních týdnech reagují podvodníci, kteří vám na prvním místě podstrkují své falešné adresy tvářící se jako web vaší banky.

Zneužití webu Raiffeisenbank

Jednou z napadených bankovních společností je i Raiffeisenbank. Přímo ve zmíněném vyhledávači totiž jednu z prvních reklamních pozic zastává web „raiffaisenrb.blogspot.com“. Již podle samotného názvu jde o podvod, protože oficiální adresa pro webovou stránku žluté banky je „www.rb.cz“.

Nepozorní nebo na internetu nezkušení uživatelé tak vidí jeden z prvních odkazů a nemají důvod si myslet, že jde o podvod – kolikrát třeba ani netuší, že webová stránka má nějakou svou unikátní adresu. Před podvrženými weby internetového bankovnictví však varuje i Česká bankovní asociace (ČBA): „Česká bankovní asociace varuje před falešnými webovými stránkami bank na vyhledávači Google. Stránky vypadají jako originální web banky, jde ale o podvodné odkazy, kvůli kterým mohou lidé přijít o peníze.“

Co se stane, když na podvodnou stránku vejdete?

Samotný vstup na podvodnou webovou stránku ještě žádné riziko nepřináší. V žádném případě ale nevyplňujte své přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví do přiřazených políček. To stejné platí, dostanete-li se z vyhledávače přímo do podvrženého bankovnictví, a ne nejprve na domovskou stránku banky.

Překvapí vás totiž, jak je design podvržených webů navržen – prakticky 1:1 oproti originální stránce žluté banky. Zdá se tedy, že došlo ke zkopírování celého zdrojového kódu. Hned po vstupu vás dokonce portál osloví s odsouhlasením nastavení cookies.

Všechny nápisy jsou přeloženy do češtiny a lze na ně volně klikat. Jen pozor – v patičce většina odkazů nefunguje a přesměruje vás zpět na podvodnou domovskou stránku, to samé platí při pokusu přepnout web do angličtiny. Zároveň některé odkazy, kupříkladu „Kariéra“, rovnou fungují jako spojení se skutečnými webovými stránkami Raiffeisenbank.

Problém však nastává ve chvíli, kdy nedopatřením do podvrženého internetového bankovnictví zadáte své přísně tajné přihlašovací údaje. Šmejdi mají v tu ránu k dispozici vše, co potřebují a pokud nedisponujete aktivním dvoufázovým ověřením, dostanou se přímo až k vašemu účtu – a financím na něm.

Jak se podvodu vyvarovat?

V první řadě nikdy neklikejte na reklamní pole úplně nahoře ve vyhledávači (poznáte je tak, že mají na svém začátku tučně vyznačeno Reklama). V druhé řadě si kontrolujte adresní řádek webu. To samé platí v případě, že vám dorazí e-mail od balíkového dopravce nebo třeba České pošty. Vždy překontrolujte, jestli je adresa webu správná a bez jakýchkoliv překlepů.

Sama Raiffeisenbank zde důrazně doporučuje navštěvovat bankovnictví výhradně přes aplikaci v telefonu, kterou můžete mít uzamčenou biometrickým přístupem. Společnost Raiffeisenbank se nezmínila o tom, že by se chystala podnikat právní kroky proti praktikám internetových šmejdů. Nevyjádřil se ani Google, kterému kyberzločinci platí za reklamu ve vyhledávači.